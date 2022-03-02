媽媽購物前睇清　百佳、AEON超市調整營業時間　萬寧53舖暫停營業

第五波疫情持續，本港連續兩日錄得逾3萬宗確診病例，因應疫情，多間連鎖超市、家品店及個人護理用品店由即日起調整營業時間，百佳超級市場有12間分店提早於下午3時關門，萬寧更有53間分店將暫停營業至另行通知，受影響店舖遍布全港各區。下文為大家整理各大連鎖店的最新營業時間。



百佳超級市場

百佳宣布，考慮現時疫情嚴峻，為平衡員工及顧客安全和繼續為顧客提供服務，全線百佳營業時間將作出調整，並向員工提供抗原快速測試，員工當值前必須取得抗原快速測試陰性結果。

由官方網頁所見，百佳有12間分店將於下午3時關門，包括柴灣興民邨、跑馬地成和道、油麻地渡船街、觀塘和樂邨、九龍灣九展、何文田半山壹號、紅磡國際都會、橫頭磡宏暉中心、葵涌象山邨、將軍澳維景灣畔2、葵涌石籬邨及青衣城2。另有8間分店提早至下午5時休息，顧客購物前可先到網站查詢分店的營業時間。

即睇百佳各分店營業時間：



惠康超市

惠康昨（1日）宣布會調整旗下超過320間分店營業時間，大部分惠康超級市場會在夜間人流稀少情況下，提早約4小時關門，當中7間分店會提早於下午5時關門，直至另行通知，顧客可到網店選購。惠康又指，稍後會將分布其他分店的營業時間詳情，強調會盡量減少對顧客構成的影響，並會密切注意並評估情況，適時恢復正常營業時間。

提早於下午5點關門分店：

1. 謝斐道分店：銅鑼灣謝斐道503-505號地下

2. 康澤花園分店：北角英皇道238號康澤花園商場

3. 高威2分店：柴灣道111號東港城廣場一樓

4. 平田2分店：藍田安田街23號平田商場1樓101號舖

5. 得寶花園2分店：九龍牛頭角道3 號得寶花園商場地下138 號舖

6. 悦安分店：大圍大圍道49-53號悅安大廈地下及1樓

7. 奧海城1期分店：九龍海輝道11號奥海城1期G02-03號鋪

⬆️⬆️⬆️如果買唔切餸不如考慮吓網購！👉🏻👉🏻👉🏻媽媽必睇｜超市肉類蔬菜被搶購一空 14個買餸網站最快即日送貨👈🏻👈🏻👈🏻⬆️⬆️⬆️

一田百貨及超市

一田百貨2月28日在其FB專頁發文，指因應清潔消毒工作及人手安排，由即日起，一田百貨及一田超市全線分店提早於晚上8時關門。

（一田百貨 FB圖片）

AEON

AEON宣布，由3月3日起將調整店舖營業時間，除了藍田店會提早於晚上8時30分休息，其餘分店將於晚上9時關門。

（「AEON Stores Hong Kong」FB圖片）

UNY生活創庫

由3月1日起，UNY生活創庫旗下的元朗店及將軍澳店將於晚上8時30分關門；樂富店的超級市場會營業至晚上9時，家品部及美食廣場則提早於晚上8時關門（美食廣場的堂食最後落單時間為下午5時15分，外賣最後落單時間為晚上7時15分）。

APITA太古城店

另一日式百貨APITA太古城店亦由即日起調整營業時間，除超級市場營業至晚上9時，其餘樓層、家品部及美食廣場均提早於晚上8時關門。

即睇各連鎖店最新營業時間：



實惠

實惠宣布由今日（2日）起，全線分店營業時間調整為早上11時至晚上8時，同時亦將因應疫情不時調整營業時間，建議顧客到訪前先參閱官網的門市資料，以了解分店最新營業概況。

IKEA 宜家家居

因應疫情，IKEA為保障顧客及員工健康，由2月21日起，所有分店包括銅鑼灣店、九龍灣店、沙田店、荃灣店、西灣河提貨中心及特價部、大埔規劃及訂購中心、愉景灣Close to you都會縮短營業時間至晚上8時。IKEA瑞典餐廳則提早於晚上7時30分關門。另外如有突發情況，IKEA亦將於其FB專頁分布。

萬寧

萬寧2月28日晚上於FB專頁宣布，為保障同事及顧客健康，部分門店由3月1日起因應疫情而改動營業時間，其中53間分店將會暫停營業直至另行通知，亦有38間分店將暫停提供網購店取服務。萬寧專業社區註冊藥劑師團隊則會繼續為顧客服務，而醫院取藥服務亦將維持正常服務。

暫停營業的53間分店：



暫停提供網購店取服務的38間分店：



屈臣氏

屈臣氏昨（1日）則於FB專頁宣布，全線分店會繼續服務，惟店舖營業時間或根據疫情而不定時有更改，建議顧客可透過「屈臣氏隨時Chat」直接向分店店長查詢，亦可聯絡註冊藥劑師查詢健康問題。

屈臣氏又指，因應物流情況嚴峻及人手非常緊絀，3月16日前的送貨上門服務將有所延遲。而網店送貨上門服務現已額滿，不過網購店取及屈臣氏網店APP「特快送」則會繼續維持服務。

⬆️⬆️⬆️快速檢測取代強檢，但邊啲牌子先獲認可？👉🏻👉🏻👉🏻懷疑小朋友中招邊款快速檢測包信得過？一文睇清獲認可檢測包品牌👈🏻👈🏻👈🏻⬆️⬆️⬆️