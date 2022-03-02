淘寶8件創意十足抗疫日用品　酒精搓手液手錶　便攜餐具消毒燈

第五波疫情來勢洶洶，很多家長及小朋友都留家抗疫，減少外出感染機會，但對於要上班或出外買餸的家庭主婦來說，防疫裝備絕不可馬虎。近日淘寶有不少新穎的防疫神器上架，要數創意十足絕對是「酒精搓手液手錶」，有網友購入後直言「超方便!」，而幼兒媽媽必睇新款防疫罩，還有攜帶方便的餐具消毒燈，產品由內至外一應俱全，為抗疫做足準備。



酒精搓手液手錶

有網友在Facebook專頁「淘寶開心share」發文表示最近入手「搓手液手錶，超方便」，很快即有網民留言回覆，雖然很多負評表示該手錶多此一舉，但仍有支持者:「反轉戴仲好似蜘蛛俠，小朋友用都幾得意!」亦有家長認為小朋友雙手周圍摸細菌多，將搓手淚放在手錶內，非常方便小朋友隨時使用。

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搭𨋢寫字兩用筆

記者在淘寶網還發現有不少抗疫新品，這款消毒酒精噴頭筆，網店亦是疫情下按電梯神器，雙頭多功能，可裝消毒液噴霧筆，只需旋開一端筆管，倒入消毒液及搓手液，領緊密封蓋，輕鬆按下即可出液，另一端是鉛子筆，方便需要經書寫工作的人。

寶寶揹帶防飛沫隔離罩

這款是韓國媽媽們強力推薦新生兒寶寶背帶搭檔防護帽面部罩寶寶出門臉罩，防紫外線99.9%，有速乾功能，洗滌時不會變形的面料，因為背面有固定繩子可以調節，方便使用。

小飛碟消毒蓋

59秒小飛碟消毒蓋LED紫外線消毒器，產品介紹指這是便攜殺菌碗筷防病毒，可快速殺菌99.9% 隨身攜帶，掃碗碟、餐枱、電梯、口罩、眼鏡、滑鼠、假牙、奶嘴、手錶車匙，那裏需要消毒就掃那裏，是百變消毒機，而且體積小，淨重100克，出外使用非常方便。

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兒童小孩防護服

這款專為針對外出防護時使用，有大人及小朋友尺碼，產品介紹指帽子加大不貼面、材質更軟更透氣，面罩高頻處理，可防起霧變。

廁所殺菌噴霧

以銀離子消毒液，注入便攜消毒器使用，產品介紹適可用於室內空氣、衣物、沙發、馬桶等，免洗的殺菌噴霧。

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防疫病毒隔離鑰匙

一個匙扣多個功能，可觸屏、開門、按電梯、開酒瓶、開抽屜、避免直接接觸含細菌的物件 。

透明兒童防護面罩

帶兒童出行要注意防護，寶貝被風吹的流眼淚、沙塵容易迷眼、飛沫感染危害，適合3至10歲寶寶使用，高清舒適不傷眼睛，有高透光度，不扭曲不傷眼睛，人體工程學，設計全方位保護面部。