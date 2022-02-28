媽媽必睇｜超市肉類蔬菜被搶購一空 14個買餸網站最快即日送貨

第五波疫情持續惡化，繼中港司機染疫，令多架載有蔬菜、肉類等的貨車滯留文錦渡關口後，近日上水屠房及荃灣屠房因爆發疫情暫停運作，市面大部份新鮮肉類暫停供應，最終導致超市的急凍肉類需求上升，出現短缺。家長可以考慮網購食材，以下是一些精叻媽媽常光顧的買餸網站推薦，涵蓋肉類、易煮餸包、海鮮、新鮮蔬菜等，即可直送府上！



豬扮牛精品食材 提供火鍋材料

豬扮牛 - 精品食材主要提供火鍋類、燒肉類、扒類的牛和豬肉，肉類多來來日本與韓國。最特別的更有家庭餸系列，例如咖喱魷魚、香菇杞子蒸雞。只要消費港幣$800或以上，即可免費享用送貨服務，因應家長購買的食材提供三種運送服務，包括：冷運配送服務、隔日送貨服務、即日送貨服務。

寶達食品超市 款式最多

寶達食品超市的選揀十分豐富，由肉類、熟餸、湯類、刺身等都有提供，即使在家抗疫也不用擔心「食嚟食去嗰幾味」。而於2月28日，家長要注意一般送貨每日的截單時間為下午三時，派發時間在早上十一時至晚上八時不等，因此要確保有人在家。

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昇暉凍肉食品公司提供優質肉類

昇暉凍肉食品公司除了提供各式牛肉、豬肉、羊肉及海鮮外，也有一些丸類及素菜提供。不過部分地區的送貨服務只有幾天，而且各區的免費送貨條件也不同。以屯門、天水圍為例，這兩區只會在星期六、日送貨，而且消費金額要在$1,500或以上，有意購買的家長一定要先看清自己地區的條件。

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冠興凍肉食品超級市場 價錢親民

冠興凍肉食品超級市場目前暫時停止網購服務，但會於3月4號恢復落單，網站上除了常見的肉類外也有氣炸食品提供，價錢比較親民。於回復正常服務後，買滿$500，可享有免費送貨服務。如少於$500，需額外加收$50的送貨費用。需要於每日下午四時前落單，最早可以送貨的日期為落單之翌日(具體送貨時間請參照送貨時間表)。

Festyle妳想煮意 無味精住家味道

Festyle妳想煮意以社企模式協助婦女就業，同時推動健康自煮的飲食文化。網站搜羅健康材料，提供已預先洗、切及醃好的住家餸盒，不含味精，附標籤列明烹調步驟及煮婦溫韾提示。網站更提供月票，兩星期各七餸一湯，每星期免費送上門，只需$1188。

次下單最低消費為港幣120元，九龍東、九龍西、新界東、新界西區滿$350可免運費；新界西北、新界北、港島東、中西及港島南區滿$400可免運費。逢星期一至六，下午四至六時或下午六至八時送貨，顧客可於落單前選擇其中一個時段使用送貨服務。

賣菜仔 獨立自家湯包

賣菜仔提供數百款不同產地的蔬菜、肉類、海產，以及時令水果等，每日新鮮農場直送，並提供自製無添加湯包，全部獨立包裝。最低消費$100，買滿$350可於翌日免運費送上門，指定屋苑$100免運費樓下交收。

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Aqua Green 新鮮水耕菜

Aqua Green採用澳洲水耕技術，以惠東及雲南作為種植基地。其網上平台出售多款水耕蔬菜，包括綠牛油生菜、珊瑚生菜、水果車厘茄、荷蘭種子水果青瓜、燒烤大菇、羽衣甘藍等，訂滿港幣$250，即可免費送貨。

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Oisix 日本直送食材

日本網站Oisix提供各種沙律菜、生果、冷凍食品、魚類、肉類、米等，選擇偏向日式，例如魚類會是三文魚、鯖魚，所有食材由日本直送，保證新鮮。值得一提是網站亦有售賣嬰兒食品，家中有小朋友的可以考慮一下。

Oisix分為「普通會員」或「Weekly會員」，「Oisix Weekly」會員是購買每星期定期的送貨服務。兩種會員有不同的運費價錢，例如「普通會員」購買滿$550免基本運費，如果有購買冷凍（Frozen）食物，需加收額外「冷凍處理手續費」$58，購買滿$650則無需「冷凍處理手續費」。網站逢星期四中午12時更新，逢星期二、三、四、五、六或日送貨，接受Visa、Master或JCB信用卡付款。

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水果兄弟 各地時令水果

水果兄弟在世界各地搜羅不同的時令水果，亦有日本空運野菜，90%以上用飛機直送到港。大家可買到各式水果，例如車厘子、西瓜、水蜜桃、提子等。現時買滿$300免費送貨，在購物未滿$300時，香港及九龍區會收取港幣$50至$80、新界區則收取港幣$80至$120，作送貨服務費用。

Fruitually果然 季節限定水果

Fruitually果然是一所本地網上水果公司，除了節日和季節限定的水果，還有單人水果套餐。品牌承諾有壞包換，不用擔心買到腐壞的生果。顧客可以使用Paypal或銀行轉帳等方式付款，凡購物滿$200即享運費減免優惠（適用於本地送貨），或於旺角弼街工埸自取。

青協有機農莊 有機即摘蔬果

青協有機農莊旗下的有機網店提供送貨上門服務，售賣各種有機蔬菜及水果、有機香草、有機乾貨、天然飲品、香草盆栽等等，產品皆是每天新鮮即摘。客人可以直接於網站訂購及用信用卡付款，購買最低訂購金額為折扣後$120，購買金額$120至$250需加運費$35，買滿$250以上免運費。

送菜安排方面，香港島地區將於逢星期三及五送貨、九龍及新界地區將於逢星期一及四送貨，離島、馬灣及偏遠地區暫不設送貨服務。一般送貨時間為早上10時30分至下午5時。因應近期疫情再次爆發，所有自取點將暫時停止服務，如送貨大廈屬群組感染個案大廈，暫不設送貨服務。

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VMO 蔬菜統營處 直送APP下單

蔬菜統營處為廣大市民提供本地優質蔬菜，如信譽蔬菜、有機蔬菜和水耕菜，早前推出「本地魚菜直送APP」，讓大家可以透過手機應用程式購買新鮮蔬菜。每個地區的送貨日子皆有所不同，詳情可以留意應用程式內的資料。購買本地蔬菜滿HKD$300或以上，更可享本地免費送貨服務 (不包括離島及遍遠地區)。

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Jou Sun早晨 首個網上農墟市集

Jou Sun 早晨是香港首個網上農墟市集，與其他網購蔬菜網站不同， Jou Sun 早晨不設倉庫，改為與超過35個農場和進口商直接合作，客人下單的貨品每天都會直接從進口商、食物工場和農場等地方提取。大家可以買到新鮮、時令、優質的蔬菜，亦有不少本地食材，如新鮮雞、全天然豬肉等。

買滿$500即可免費送貨，並可自選送貨時間（Jousun Plus會員則為買滿$250免運費）。少於$500的訂單需付$80運費，最低消費為$100，詳情可瀏覽Jou Sun早晨網站。

開心花園農莊 訂購本地菜

開心花園農莊讓大家在網上直接訂購本地新鮮蔬菜、沙津菜、進口產品，款式豐富，除了在網站訂購，亦可於Whatsapp下單。不同地區免費送貨的要求不同，詳情可瀏覽開心花園農莊的網站。

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