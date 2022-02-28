懷疑小朋友中招邊款快速檢測包信得過？一文睇清獲認可檢測包品牌

疫情嚴峻，確診數字幾乎每日創新高，不少家長都四出撲快速檢測包，市面上的選擇相當多，究竟邊款準確？政府日前修訂強制檢測策略，以派發快測檢測包代替需要接受強檢的居民和員工。政府亦在網上公布快測檢測包的牌子及型號列表，表示市面上有充夠貨源，市民無需囤貨。而政府主要會派發7個品牌的檢測包給指定群組，市民可以考慮自身的情況再購入備用。



政府日前修政府日前修訂強制檢測策略，取消強檢通告，改為派發快速檢測包給強檢大廈的居民和員工自行檢測，免卻他們前往社區檢測中心或流動採樣站。政府計劃容許快速測試呈陽性的市民，透過網上系統直接登記陽性結果，無須經過核酸檢測確認，就可被直接視為陽性個案，以加快支援確診者。即日起減省衞生署公共衞生化驗服務處的覆檢程序，由檢測營辦商檢測為初步陽性的個案，將被直接視為確診。

因應政策轉變，很多市民都打算購入快速檢測包做自行檢測，一旦發現染病就立即呈報。不過，市面上的快測檢測包品牌五花八門，市民未必懂得分辨。政府公布他們會向特定群組派發的檢測包含有7個品牌，另外列出歐盟和國家承認的品牌及型號，供市民參考。

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市民可從市面買到不同的快速測試包，政府公布可參考的品牌，包含超過60個中國製造的品牌及過百個歐盟承認的品牌。

1.香港特別行政區衞生署醫療儀器行政管理制度下已表列的2019冠狀病毒病快速抗原測試

2.國家藥品監督管理局批准的新冠疫情防控醫療器械產品名單

3.歐盟2019冠狀病毒病快速抗原測試通用名單（只備英文版本）

4.美國食品及藥物管理局發出有關認可緊急使用的抗原測試劑名單（只備英文版本）

若測試呈陽性怎麼辦？

政府網頁建議市民如檢測後呈陽性，宜留在家中不應外出；如家居環境許可，應留在自己的房間，並關上房門，其他人不應進入；如必須離開房間時，須正確佩戴緊貼面部的外科口罩。請時刻做好個人防護措施。

如正進行「居安抗疫」，請市民即致電「居安抗疫」計劃熱線 1833 019 報告。

如市民處於「污水檢測呈陽性的地區」内居住或工作，請即致電專設24小時熱線 2280 4772，以安排專人上門收取樣本進行核酸檢測作覆檢，費用全免。