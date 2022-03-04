提早暑假｜選購玩具先應先考慮安全　外觀、結構4點比便宜更重要

玩具大概是除了幼兒的奶粉、基本用品以外，許多爸媽最常購買的東西，看着小朋友充滿好奇又開心的玩着新玩具，對家長們來說就是一種療癒，加上多數幼兒玩具幾乎都有著幫助孩童成長的功用，譬如幫助學習辨認顏色、聲音甚至認識動物、促進手腳施力發展等，因此玩具幾乎是幼兒成長不可少的用品，來自台灣的大樹藥局高政緯藥師（港稱藥劑師）表示，玩具幾乎隨處都可購買，而雖然多數孩童的玩具看起來都很安全，但還是會暗藏風險，家長在選購時需特別注意，同時也應多了解各國的認證，才能幫小朋友們買到安全又好玩的玩具唷！



（健談授權使用）

如何挑選安全的玩具？大樹藥局高政緯藥師說明，購買玩具前要先觀察玩具的狀況，把握以下幾個原則，幫助家長們更好挑到安全的玩具！

選購玩具時別只從價錢、款式考慮，還要顧及它的安全程度：（按圖了解）

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1. 外觀

注意玩具外觀是否有粗糙邊緣、尖銳處、破損等，以免造成割傷、刺傷，邊角處盡量要以圓滑為主。

2. 結構

玩具結構是否堅固、會不會容易有小零件脫落，玩具本身大小也不要選擇過小者，最好是孩童無法吞入口中的大小，以免造成窒息風險。

3. 聲光

不少玩具帶有聲光功能，發光功能的玩具要避免有強光、快速閃光閃爍的效果，聲音功能的部分則要注意是否音量過大，以免對寶寶的聽力與視力造成影響。

4. 功能

有些玩具會有鬆緊帶或細繩，要避免讓寶寶獨自玩耍，以免造成勒頸的風險。而若玩具有射出的功能，則需注意是否有安全保護的機制，以及射擊力道是否過強，以免誤射傷人或傷害到寶寶自己。

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而在玩具認證的部分，台灣主要是以ST安全玩具認證為主，通過認證則代表這些玩具沒有尖端、銳邊、毒性、可塑劑及易燃等各方面的危險性等。日本國內認證也是稱為ST證，是日本官方厚生勞働省 (MHLW) 認可的認證。其他各國相關認證與名稱如下，家長們挑選玩具時可看看是否有這些認證唷！

ASTM：經美國材料與試驗協會檢驗通過之安全玩具。

CE：為通過歐盟標準規範之安全產品。

GS：符合德國及歐洲安全標準之玩具。

ST：為表示產品通過日本對於化學、機械、物理的安全標準。

FCC：符合美國對於通訊、遙控玩具的安全規範。

CCC：為中國強制性認證標誌。



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