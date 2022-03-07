Sheldon第二次治療前現「三低」獲贈健康品　媽媽：施比受更有福

4歲「神母小戰士」Sheldon患有神經母細胞瘤，1月底在西班牙治療後回港，並再到醫院接受化療加免疫治療，預計將要做六次。日前他再入院準備接受第二次治療，惜出現三低現象，需延遲接受治療，媽媽表示，不少支持者知道Sheldon情況後都主動分享意見和心得，更有人贊助健康產品，助他提升免疫力和紓緩治療不適，令她深受感動，感嘆「施比受更為有福」。



4歲男童Sheldon患有神經母細胞瘤第四期，去年11月前往西班牙巴塞隆拿接受新免疫治療，惜抵埗後發現脊椎尾段還有腫瘤，且在兩個月內大了兩、三倍。在醫生建議下，Sheldon進行手術切除腫瘤，但手術後的檢查中，仍發現他原本受感染的腳骨情況惡化，甚至擴散到手腕；骨髓仍然受感染，但情況比上一次有好轉；脊椎腫瘤成功切除，但再發現另一顆生速度更快的腫瘤，比原本那個更為大。

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媽媽指，當地醫生的報告表示建議Sheldon在身體狀況容許下盡快回港，而他在西班牙最後一次檢查發現，他的軟組織、骨、骨髓仍然有癌細胞。Sheldon與媽媽一月下旬由西班牙回港，並獲香港醫療團隊訂定下一步治療方案 — 化療與免疫治療雙管齊下。

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一月底回港治療

這次化療加免疫治療方案預計做六次，每隔三星期一次，每次為期五天。媽媽指，由於Sheldon是復發個案，這次達150萬元的自費項目已經沒有任何資助，加上這種免疫治療他曾經也使用過，亦未知再次使用是否對他仍然有效，但他們也依然堅持嘗試。

Sheldon於2月21日完成了首次治療，情況良好，只有一般反胃、肚屙等副作用，但身上的痛症已暫時停止。媽媽指，這個治療需配合7天自行注射藥物，連爸爸看見他大腿上的針孔也感到很心痛，但Sheldon竟然主動說他沒有事，叫爸爸不用替他心痛，即使最後也因注射次數太多，令大腿肌肉變得結實，而痛得哭了出來，但媽媽直言：「在爸媽心目中，他仍然是最堅強的小戰士！」

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第二次治療前現「三低」

日前Sheldon入院準備接受第二次治療，惜出現「三低現象」，即低血紅素、低血小板、低中性白細胞，無法即時接受治療，需要先打升白針和輸血。幸經過一日治療後，Sheldon各項指標已回復至正常水平，可繼續用藥治療。

媽媽表示，不少支持者得知Sheldon情況後，都主動分享意見和心得，有人又送上健康產品，希望幫助他提升免疫力和紓緩治療不適，有人更了解他們經常出入醫院的需要，送贈防疫用品，令媽媽不禁感嘆施比受更為有福：「在逆境中以愛和行動去關懷和照顧別人絕非容易，感激你們每一份心意，衷心祝福大家永遠健康快樂😊疫情令大家都辛苦了，加油呀💪🏼」