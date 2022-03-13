小六生如何應對提早暑假　升學與叩門面試兩方面全分析｜鄧家豪

「提早暑假」的消息一出，老師、家長及學生都要重新安排本學年的課業。由於部份學校可能用作檢測，老師無法回校辦公，加上各校資源和人力不一，相信部分學校處理「提早暑假」及後續的教學安排會面臨非常大的挑戰。家長和學生都必須有心理準備配合校方安排之餘，自行規劃學習。

【撰文：鄧家豪 】



況且疫情變幻莫測，三、四月後的安排還存在很多變數，小六學生的家長由於要安排升中事宜難免比其他家長更加擔憂。以下筆者嘗試就升學面試與叩門面試兩方面，分析當前情況並分享一些意見。

部份中學舉辦網上面試，學生及家長必須做好以下各項：



預備叩門面試

第三次呈分試取消，統一排位（俗稱「大抽獎」）只參考第一及第二次呈分試成績，對首兩次呈分試失利的學生不利，此類學生及家長必須準備好叩門面試。部份學校除叩門面試還會安排筆試，內容圍繞小五、六課程，可能滲雜部份中一第一學期內容。

由於反覆停課，學生的專注力乃及學習成效都大受影響。小學取消部份測驗及考試，同時因應同校學生的學習進度調適測驗及考試難度，家長及學生比以往更難掌握學習進度及表現，叩門筆試遭遇滑鐵盧自然不足為奇。叩門筆試是一個面對全港學生的入學考試，無原因調整難度。學生唯有收拾心情，做足準備，否則將會痛失機會。

最後，筆者希望各位學生和家長共同努力，維持良好學習習慣和心態，把反覆停課所帶來的衝擊減低。希望各位身體健康！香港早日戰勝疫情！

作者簡介：

鄧家豪香港御學軒教育集團董事，名校升學面試顧問。十四年間舉辦逾百場家長講座，創下兩千名高小學生成功考入傳統名校的紀錄。畢業於拔萃男書院，現於香港教育大學攻讀碩士。

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