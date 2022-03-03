第五波疫情累計逾1900名兒童染病　49人需入ICU　呢個年齡層佔6成

第五波疫情嚴峻，日前確診數字衝上5萬人，當中不乏兒童感染疫症。疫情至今有4名兒童不幸離世，而截至2月累計1,939名17歲以下兒童及青少年確診並入院診治，49人需入住深切治療部留醫。兒科醫生陳欣永曾接受訪問時表示，如家長發現小朋友生病後神智不清，應立即送院求醫。



醫管局早前公布，截至2月28日累計1,939名17歲或以下確診兒童及青少年住院，其中2歲或以下有781人，佔約40%，比例最多。按年齡分布，3至4歲有247人；5至11歲兒童有545人；11至17歲則有366人。

其中47名兒童需留醫ICU，2歲或以下的比例亦是最高，有30人，逾60%；其次是5至11歲，有11人；12至17歲有5人，以及3至4歲有3人。

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兒科醫生：家長宜密切留意小朋友狀況

兒童未接觸過新冠病毒，亦未能接種疫苗，是較高危的一群。而小朋友普遍在染病之後會出現發高燒症狀，甚至出現發燒抽筋的情況。

家長宜時刻留意小朋友的身體狀況。（photo-ac）

兒科醫生陳欣永曾接受訪問時指，發燒是身體受到感染、對抗病菌的反應之一，而幼兒多出現發燒抽筋是由於他們的免疫系統尚未成熟。他指，發高燒並不會「燒壞腦」，而是擔心高燒是由併發症所引起，例如腦炎或腦膜炎，如家長發現小朋友神智不清、語無倫次、神情呆滯，宜立即送院求醫。

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華亦表示，幼童有抽筋情況，應讓小朋友打側頭部，避免被口腔分泌物阻塞氣管，同時應觀察抽筋情況「是一邊手抽抑或雙手一齊抽」，有助醫生斷症。而臨床上，絕大部分兒童患病後症狀輕微，7至10日內可康復出院，家長毋須過分憂慮。