首個大型捐贈配對網上平台　可指定受助對象令抗疫物資用得其所

鑑於第五波疫情依然嚴峻，普遍基層家庭對抗疫物資有殷切需求，但資源分配永遠是大問題，有心人想幫基層，或基層只需某樣物資時，往往沒有一個兩全其美的配對方法。新世界發展因而宣布推出香港首個大型捐贈配對網上平台「Share for Good 愛互送」，促使捐助者和受助人能迅速配對，令抗疫物資用得其所，亦令整個物資配送過程更加精準及高效。



連結捐助者、非牟利機構以及受助者

「Share for Good愛互送」是全港首個大型捐贈配對網上平台，旨在將捐助者、非牟利機構以及受助者三方無縫連結。平台設有網站及手機應用程式，首階段邀請逾30間非牟利機構及社企合作，當中包括兒童癌病基金、香港社區組織協會、新家園協會、九龍樂善堂、仁濟醫院、香港基督教女青年會、基督教靈實協會、陳校長免費補習天地、銀杏館、香港單親協會、匡智會、聖雅各福群會及香港路德會社會服務處等 (機構名單請參閱附表)。服務對象涵蓋低收入家庭、劏房戶、獨居長者、癌病兒童、智障及傷健人士、露宿者及少數族裔等。

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捐助者可自行選擇捐助物資

捐助者亦可選擇以現金捐款代購，由仁濟醫院統籌代購及派發服務。捐助者只需輸入捐贈金額，例如想幫助小朋友，可指定代購$1,000元的兒童口罩。當捐助者選擇指定物資，以及心儀的非牟利機構或社企後，仁濟醫院將負責代購指定物資，並分發給受助機構再送到受助者手上，過程百份百遵從捐助者意願。

「Share for Good 愛互送」平台及仁濟醫院均不會在捐款中收取任何行政費用，確保一分一毫均用於協助受助者。至於物流支出則由新世界及「Share for Good愛互送」的物流伙伴Lalamove共同負擔。

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