Disney+ 新戲預告　真人版《木偶奇遇記》、星戰《歐比王肯諾比》

第五波疫情持續嚴峻，全港學校停課，莘莘學子的暑假由7、8月提早至3、4月放，小朋友留在家中無所事事，相信不少家長會開電視給小朋友打法時間。經典星球大戰最新劇集《歐比王肯諾比》於５月於 Disney+ 獨家上線，家喻戶曉的經典動畫《木偶奇遇記》真人版，再次活現於熒幕之中，主要角色木匠蓋比特由奧斯卡影帝湯漢斯飾演，大家安坐家中也可以欣賞好戲。



星球大戰最新劇集

另一大片星球大戰《歐比王肯諾比》 （Obi-Wan Kenobi）首支預告片，以浩瀚的場景及令人期待的角色，回應全球星球大戰支持者的熱切期待。由Lucasfilm製作的《星球大戰》系列最新劇集《歐比王肯諾比》將於 2022年5月25日在Disney+ 獨家上線，為星戰故事添上更多細節，為星戰迷再寫出新的絕地篇章。

今次劇集時空設定於《星球大戰前傳：黑帝君臨》事件發生後的第10年，絕地大師歐比王肯諾比（Obi-Wan Kenobi）正在面對他人生最重大的挫敗，最好朋友兼絕地學徒安納金天行者（Anakin Skywalker）沉淪與腐化，最後安納金天行者墮入原力的黑暗面，成為邪惡西斯大帝黑武士（Sith Lord Darth Vader）。

演員陣容方面，由同時參與此劇監製工作的伊雲麥葵格繼星戰前傳三部曲之後，再次演繹經典角色絕地大師（Jedi Master），聯同好拍檔凱頓基斯登遜（Hayden Christensen）一同回歸參與拍攝，繼續擔任另一重要角色黑武士，二人的默契與火花將會由電影燃燒至劇集，令星戰迷大感期待。

《木偶奇遇記》真人版9月上線

華特迪士尼公布將1940年上映之經典動畫作品《木偶奇遇記》（Pinocchio）重新打造為真人版，並由奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks）飾演木匠蓋比特（Geppetto）一角，其精湛演技配上電腦特效，令木偶變成人類的神奇經歷，以真人演繹方式，再次活現於熒幕之中，為這部家喻戶曉的傳奇電影作品再創新突破。

真人版《木偶奇遇記》電影預計2022年9月於Disney+ 獨家上線。

湯漢斯飾演木匠

由劇照中所見，湯漢斯所飾演的木匠與木偶微笑相望，令全球木偶迷熱切期待。相隔28年，湯漢斯再與《阿甘正傳》導演羅拔湛米基斯合作拍攝真人版電影，當年二人憑藉《阿甘正傳》奪得奧斯金像獎、金球獎影帝以及最佳導演殊榮，經歷多年於演技及製作上的磨練與進步，真人版《木偶奇遇記》再次讓人期待。電影預計2022年9月於Disney+ 獨家上線，敬請密切留意往後發布之相關消息。

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