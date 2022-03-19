親子好去處｜小朋友放電、賞花公園推介　兒科醫生提醒勿做2件事

踏入春天，香港不少公園都盛開各種花朵，爸爸媽媽不妨帶仔女去公園賞花兼放電！現時香港有幾個公園都盛開櫻花，亦有每年春天到吸引大量人前往賞黃花風鈴木的南昌公園。不過有兒科醫生就提醒，疫情下帶小朋友外出郊遊，要避免兩件事。



3月盛開花種類：

香港櫻花

花期：2月至4月

觀賞地點：大埔海濱公園、香港單車館公園、大帽山扶輪公園、鰂魚公園、長洲關公忠義亭、昂坪市集

香港櫻花（資料圖片）

黃花風鈴木

花期：3月至4月

觀賞地點：南昌公園、南昌社區中心一帶、香港仔海濱公園、啓德郵輪碼頭公園、九龍灣公園、將軍澳海濱長廊、嘉道理農場暨植物園、屯門公園、啓德郵輪碼頭

南昌公園：今年的黃花風鈴木開得茂盛，連小鳥都忍不住加入賞花行列。（資料圖片）

木棉花

花期：3月至4月

觀賞地點：香港公園、鯉魚門公園、龍翔道公園、大坑東遊樂場、石崗軍營、荔枝角公園

3月15日，木棉樹盛放紅色的木棉花。（梁鵬威攝）

鬱金香

花期：3月至5月

觀賞地點：大埔白鷺湖、馬灣珀麗灣、西貢白臘村、中環海濱花園、荔枝角公園

鬱金香（資料圖片）

洋紫荊

花期：11月至3月

觀賞地點：大埔海濱公園、沙田公園、鰂魚涌公園、九龍仔公園

洋紫荊（資料圖片）

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小朋友放電、賞花好去處：

大埔海濱公園

每年春天大埔海濱公園都有盛開各種花朵，3月盛開櫻花，品種有日本品種的山櫻、富士櫻等等，亦有洋紫荊、雞蛋花等等。絕對是賞花好去處。除了可以賞花，大埔海濱公園亦有一片大草地可以讓小朋友奔跑放電。

大埔海濱公園（資料圖片）

香港公園、香港動植物公園

香港公園佔地8.16公頃，每年春天都有大量花朵盛開。其中必去欣賞盛開的木棉樹，除了園内就有紅棉花，大家亦可以登上公園最高、足30米的高塔「鳥瞰角」，近距離俯視盛開的木棉。去完香港公園，不妨去埋鄰近的香港動植物公園，園内現正盛開杜鵑花及繡球花！

（香港公園圖片）

南昌公園

每年春天，南昌公園的黃花風鈴木都會盛開，一片黃色花海都會吸引大批人去打卡。據消息指，南昌公園的紅花風鈴木、紫花風鈴木、黃花風鈴木今日已經盛開，不過要留意黃花風鈴木花期極短，只有一至兩個星期，有興趣的人士記得盡早去啦！

南昌公園是觀賞黃花風鈴木的熱門地點。（資料圖片）

兒科醫生提醒疫情下避免野餐、避開人群

兒科醫生陳欣永表示，近期的確多了很多家長帶小朋友去郊遊，父母帶仔女到戶外時，要先留意現時政府實施的限聚令。另外，家長應該要讓小朋友全程戴好口罩，帶備酒精消毒搓手液，並準備數個後備口罩，在孩子弄髒、出汗弄濕口罩時更換。陳欣永醫生亦提醒，家長應該盡量避開人群聚集的地方，避免和陌生人對話，減低交叉感染的機會，在小朋友需要喝水、吃零食的時候，都應該要避開人群，在空曠地方才好除下口罩進食。陳欣永醫生亦強調家長應該避免和孩子在外野餐。

兒科醫生陳欣永。

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