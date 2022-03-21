完成2輪治療後隔離接受掃描　「妹控」Sheldon甫出關即攬實妹妹

4歲「神母小戰士」Sheldon患有神經母細胞瘤，1月底在西班牙治療後回港，並再到醫院接受化療加免疫治療，預計將要做六次。早前他完成2輪治療，並接受掃描以作中段評估，不過受到藥水影響，身體會釋放輻射，需要進行隔離。愛妹心切的Sheldon日前「出關」後，即抱著妹妹還大喊「let’s fight」，場面溫馨可愛。



4歲男童Sheldon患有神經母細胞瘤第四期，去年11月前往西班牙巴塞隆拿接受新免疫治療，惜抵埗後發現脊椎尾段還有腫瘤，且在兩個月內大了兩、三倍。在醫生建議下，Sheldon進行手術切除腫瘤，但在手術後的檢查中，發現他原本受感染的腳骨情況惡化，甚至擴散到手腕；骨髓仍然受感染，但情況比上一次有好轉；脊椎腫瘤成功切除，但再發現另一顆生速度更快的腫瘤，比原本那個更為大。

媽媽指，當地醫生的報告表示建議Sheldon在身體狀況容許下盡快回港，而他在西班牙最後一次檢查發現，他的軟組織、骨、骨髓仍然有癌細胞。Sheldon與媽媽一月下旬由西班牙回港，並獲香港醫療團隊訂定下一步治療方案 — 化療與免疫治療雙管齊下。

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一月底回港治療

這次化療加免疫治療方案預計要做六次，每隔三星期一次，每次為期五天。媽媽指，由於Sheldon是復發個案，這次達150萬元的自費項目已經沒有任何資助，加上這種免疫治療他曾經也使用過，亦未知再次使用是否對他仍然有效，但他們也依然堅持嘗試。

Sheldon於2月21日完成了首次治療，情況良好，只有一般反胃、肚屙等副作用，但身上的痛症已暫時停止。早前他再入院接受第二次治療，惜出現「三低現象」，即低血紅素、低血小板、低中性白細胞，無法即時接受治療，需要先打升白針和輸血，幸經過一日治療後，其各項指標已回復至正常水平，可繼續用藥治療。

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現已完成兩輪治療

日前Sheldon順利完成兩輪治療，並接受電腦掃描、MIBG掃描和磁力共振作「中段評估」。雖然目前仍未有檢查結果，但Sheldon因注射了MIBG藥水作掃描檢查，令身體會釋放輻射，所以要入院接受隔離，並於前日（19日）出院。媽媽形容，一向愛錫妹妹的Sheldon甫起床，第一時間便緊緊抱著妹妹，還大喊「let’s fight」與她嬉戲，令媽媽笑言場面溫馨又搞笑。

媽媽又分享，Sheldon留院進行磁力共振掃描時「有大禮物收，令Sheldon也嚇呆了，甚至哭了出來」，原來是醫院內有醫護人員扮成蜘蛛俠為Sheldon打氣，不過Sheldon疑太驚喜而受嚇，媽媽表示：「其實小戰士內心是很高興呢！」