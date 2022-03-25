數學題｜7隻牛怎分給3個人？中一題目很狡猾　答案不是把牠們吃掉

當學生遇到不會寫的回家作業時，往往會尋求家長的協助，有些題目卻讓家長傷透腦筋，台灣知名主持人吳淡如早前在Facebook分享中一愛女「小熊」聯絡簿上的數學題，幽默表示因為女兒老師每天都會出一題，讓自己被訓練到不會得老年癡呆了，並邀請網友們一起腦力激盪。



老師又出難題啦！ 7頭牛3個人怎麼分？

連吳淡如都說「有點狡猾」的題目如下：

一個富翁有3個兒子，富翁死後，留下7頭牛，遺囑明定，大兒子可得1/2，二兒子可得1/4，三兒子可得1/8，必須把7頭牛分完，而且1頭牛不能分給多個人。這下3個兒子為難了，不知道如何是好。這時村長剛好放牛回來，聽說了這件事，很快就把7頭牛分好了。你知道村長是怎麼分的嗎？



正解公布！連吳淡如都說「狡猾」

小熊的老師要求學生除了要寫出答案，也要把思考過程寫出來。正確答案是村長先將自己的1頭牛借給富翁的3名孩子計算，大兒子可以得到4頭牛、二兒子可分得2頭牛、三兒子則是1頭牛，加起來剛好是7頭牛，最後村長再將自己的牛取回。

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國一數學題想破頭 網友自創神解答：做成牛排最好分！

帖文一出激發不少網友頭腦風暴，有些人成功解出正確答案，指出題目其實和數學的通分有關，「全把分母換成8，大兒子1/2變4/8，老二1/4變2/8，老三1/8，分子就會變成七隻啦！」。

但也有人算到昏頭：

．把內容看完之後，眼皮就快撐不開了！

．這是考大人不是考小孩

．腦筋急轉彎嗎，光是把村長的牛算進來，就是現實中不會發生的事了



更有人逗趣寫道：

．村長說你們3人都不會放牛，不用分了，我幫你們養

．把牛殺了煮成牛肉麵，全村的人一起享用了！

．只有我覺得牛被村長變成牛排就很好分了嗎？直接以公斤數來除（村長有在好市多兼職啊）



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