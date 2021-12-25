9條圖片IQ題　全部憑基本邏輯可答到　10分鐘全對智商至少有115

下面是9道考察你觀察力和邏輯思維的題目，有簡單的也有稍難的，但只要找到了其中的規律，就非常簡單了。



試題9道，作答時間為15分鐘。據說，在十分鐘內全部答對的智商都在115以上，你能答對幾道呢？

智商115算高嗎？當然不算，但絕對是高於大多數人的聰明人。在專業權威智商測驗中，正常人的智商大多在85到115之間；聰明人在120左右；≥130的人就是真正的高智商人士。

你又能否在10分鐘內全部答對？點擊圖片開始計時！▼▼▼

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