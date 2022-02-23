網紅IQ題：圖中藍色部分面積係幾多？唔使計數機　答案簡單到你喊

今天我們做一道網紅題，其實做法有很多種，大家一起來開發吧！



四個圓相切，半徑為5，求圖中陰影部分面積。

提示：這道圖形面積計算問題，可以通過拆分和旋轉進行求解。首先我們來看陰影部分是有什麼構成的？

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實際上，陰影部分是有一個圓和四個圓共同圍城的不規則區域組成的。對於圓的面積我們很容易求解，關鍵是中間圍城的不規則區域面積如何計算？我們可以將中間的區域進行拆分，分解成彼此相等的四份。

通過對中間部分進行拆分我們發現，中間部分拆成四份後，其中的一份與圓的四分之一共同組成了一個小的正方形。這樣就簡單多了，我們只需要將其他的三份也相應的旋轉到對應的位置，與其他三個四分之一圓組成三個小的正方形即可。最後，我們發現這個陰影部分面積等於一個大正方形的面積，即10×10=100。

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