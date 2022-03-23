四成康復者現「長新冠」疲勞　理大設計康復運動適合一家大細

不少新冠確診者在康復後仍會出現疲勞、失眠、關節疼痛、呼吸急促等「長新冠」症狀，或會為日常生活帶來嚴重影響。香港理工大學康復治療科學系團隊發現，逾四成新冠康復者在確診後半年會出現「疲勞綜合症」，情況主要反映在肺活量及下肢力量，更會維持至確診後一年，當中又以女性康復者更容易出現有關情況。



香港理工大學康復治療科學系團隊於2020年10月開始，邀請118名介乎23至88歲的新冠患者進行追蹤研究，透過6項體能測試，評估他們康復後的健康狀態。研究發現，在101名在確診6個月內參加研究計劃的康復者中，有42%出現「疲勞綜合症」；另63名確診12個月後參加研究計劃的康復者中，亦有43%仍然有「疲勞綜合症」情況，反映「長新冠」問題有機會長時間影響患者身體質素。

研究又發現，成人和長者出現「疲勞綜合症」的情況相若，惟有關情況較易於女性患者身上出現。有五成女性出現「疲勞綜合症」，而男性則只有三成。不少參加者的疲勞評分均與其肺活量及下肢肌肉力量有關。

羅女士（右）兩年前曾患新冠肺炎，康復後出現手腳乏力等後遺症，日常生活嚴重受影響。（記者會影片截圖）

羅女士曾於2020年7月確診新冠肺炎，當時因病情留院14日，她形容，出院後體能大受影響，手腳乏力，「在沙發上看電影無法坐立，要躺下，家務也做不到，站立約兩分鐘又要坐下來休息，情況維持了一個多月。」在醫生轉介下，她參與了理大的研究，並在物理治療師的指導下，開始為期6週的訓練計劃。

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訓練計劃除了一般的器械訓練，還有理大團隊設計的「康復八式」，動作包括提膝、開合跳及深蹲，深淺並重，以鍛煉全身不同肌肉組群、促進心肺和肌肉健康。羅女士以前沒有運動習慣，她形容初初進行此八式練習時也覺辛苦，但一步步接受訓練後，情況慢慢好轉，以前的失眠問題也隨之改善，即使上月再感染Omicron，症狀也相對輕微，只花4日就康復過來。「現時每日都有做運動，例如游水、行山、做瑜伽，情緒得到改善，睡眠質素好了很多。」

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理大康復治療科學系副教授黃宇樂博士表示，患者可按自己身體狀況調節「康復八式」的運動量和時間，循序漸進提升體能。研究亦顯示，24名參與這項訓練計劃的新冠康復者中，七成人的肺活量有所提升，逾六成人的下肢肌肉增強，當中75%有「疲勞綜合症」的康復者回復至正常水平體能。黃博士強調，訓練著重正確姿勢和動作，而非運動的強度，因此應按自己水平循序漸進。

黃博士又指，「康復八式」動作簡單，適合任何年齡人士，是否曾患新冠肺炎者均可，重要是透過運動保持身心健康，「小朋友都可以做，部分動作可能會較辛苦，建議家長跟子女一起做，可以當作一個不錯的親子活動。」不過他提醒，若在運動期間出現頭暈、胸部疼痛、呼吸急促、噁心及心跳不規則等情況，便應向醫生諮詢。

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