楊洛婷囝囝每日戴矯形頭盔　兒科醫生拆解用處及治療黃金時間

楊洛婷去年6月誕下細仔黃子芯（Tristan），早前有網民發現在楊洛婷貼出的照片中，Tristan頭上都有帶着一個頭盔，奇怪到底有什麼功用。兒科醫生陳欣永就解釋，這款頭盔是矯形頭盔，一般用於扁頭綜合症嬰兒治療用。



楊洛婷與Dear Jane主音黃天翱（Tim）育有一子一女，大女現時4歲，去年6月再誕下細仔Tristan，現時已經9個月大，有網民發現在楊洛婷自上月貼出的照片中，幾乎每一張相片都可以看到Tristan頭上帶着一個頭盔。兒科醫生陳欣永解釋，這款頭盔是矯形頭盔，一般用於扁頭綜合症嬰兒治療用，治療期一般為3至5個月，戴上頭盔不但不會擠壓寶寶的頭部，反而能夠提供空間引導扁平了的頭骨往原來的方向生長。所以寶寶需要戴足全日，連睡覺時也要配戴，大部分寶寶只需數天便能輕易適應下來。

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扁頭綜合症的類型包括斜頭(Plagiocephaly)、 扁頭(Brachycephaly)、不對稱性扁頭(斜頭 與扁頭的組合)及長頭型(Scaphycephaly)。雖然暫時並沒有醫學研究證明扁頭綜合症對寶寶的腦神經發展有持續性的傷害，但因顱骨不對稱造成頭部的不自然結構，有可能妨礙寶寶眼睛及耳朵的平衡發展，繼而引發如散光或聽力問題，不正常的頭形亦會影響外觀，孩子長大後很可能出現心理及社交等問題。

陳欣永醫生指出，因寶寶頭部在首6個月迅速成長，一般在孩子4至8個月大時屬治療扁頭綜合症的黃金時間，治療期一般為3至5個月，愈早接受治療可減少整體治療時間並增加成功機率。

扁頭綜合症常見的類型（兒科醫生陳欣永提供）

陳欣永醫生提醒，要預防扁頭綜合症，父母應時常在從旁監督的情況下讓寶寶俯臥一段時間，進行俗稱Tummy Time的鍛煉運動。另外也要幫寶寶改變頭部睡眠方向以防扁頭的情況發生，待寶寶可使用枕頭時就能選擇有助改善頭型的枕頭。

兒科醫生陳欣永

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