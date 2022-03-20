婆媳｜奶奶恨抱男孫　連番逼迫媳婦追多胎　甚至分享昔日床第技巧

儘管生育是夫妻倆的計劃，無需顧慮他人想法，卻有不少媳婦飽受親戚的「催生」之苦。



早前在Facebook群組《靠北婆婆2.0》就有一名網友發文，表示自己自婚前就打算，不論是男是女，只要生一個孩子就好，婆婆卻在她剖腹產後第5天，開始想盡辦法要說服她生第二胎，甚至分享自己的床第之事，令她很不舒服。

剖腹產後第5天，婆婆：趁坐月子再生第二胎

原PO表示，自己在前陣子如願地生下一名男寶寶，因寶寶胎位不正的緣故，是以剖腹的方式生產。

不料，就在產後第五天，原PO準備出院前往月子中心時，婆婆就打了電話過來，問她月子中心是否可以幫忙顧小孩？並對原PO說：「你小孩不用帶回房間自己顧啦！就當住飯店，啊你們兩個也可以趁這個機會懷第二胎～」

原PO表示，當下聽完婆婆的這番話，真的只能用「氣氣氣」形容，並表示自己腹部上的刀口還在痛，「被切好幾層的肚子都還沒癒合，就要我再懷孕！有沒有搞錯！」

相關文章：惡劣婆媳關係斷捨離！逆媳5招應對野蠻奶奶 當佢5歲細路順翻條氣

+ 15

產後婆婆狂催生：一次帶一次累、天生天養！

見原PO沒回話，婆婆便繼續傳授自己的「經驗」，以「一次帶一次累」，以及自己以前就是「年頭生一個，年尾再生一個」，試圖說服原PO改變心意。

不過原PO也很直接地對婆婆說：「那是你，我才不要！」，更試問網友們，到底誰在月子期間會有興致同房？尤其還是剖腹產！更別說自己根本就不想再生了。

儘管原PO心意已決，婆婆仍是逮住機會就會一直叫原PO再生，當原PO說不要，只想生一個孩子時，婆婆還會說：「人哪，不要那麼自私，只生一個，小孩很可憐。」、「養小孩錢不是問題，只要生了一定有辦法養，天生天養～」等等，直到原PO的老公跳出來說：「我們不會再生了，不要吵。」婆婆才肯暫時罷休。

相關文章：奶奶、新抱「爭仔」日日家嘈屋閉？老公懂這樣做婆媳關係自然改善

+ 23

婆婆傳授「助孕秘方」，內容全是與公公的床第之事

然而，原PO表示，最令她感到不舒服的，其實是婆婆的言語性騷擾。

眼看原PO的肚皮遲遲沒有消息，婆婆便開始向原PO傳授自己的「助孕秘方」，秘方內容卻全是婆婆在詳述自己先前跟公公的床第之事，令原PO不禁在心中崩潰地吶喊：「我聽到這些真的很想吐，這是婆婆該說的話嗎？我根本沒興趣知道你們夫妻的床第之事！」

就連過年回家，婆婆也會聯合親戚們一起催她再生，直到原PO的老公跟婆婆說：「不然妳再生好了，我不介意有弟弟妹妹～」這時，婆婆才不繼續說下去。原PO也在文末對婆婆喊話：「我的子宮還輪不到妳來指手畫腳！」

而這篇貼文也引起眾多網友的留言討論，有不少網友都表示自己曾經遇過類似情況，也都對於「剛生完第一胎，就被問甚麼時候生第二胎」這句話感到厭惡，也有網友替原PO出主意，請她告訴婆婆：「老公已經結紮，真的沒辦法再生了」等等，避免婆婆繼續催生。

【延伸閱讀，更多婆媳關係相處建議】

婆媳｜5個理由令女生婚後受盡委屈 假好心最難推 逆聖旨即不孝

+ 16

翁媳矛盾│孝順老公左右做人難 上堂領悟相處之道 必學十招解決

+ 4

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：我的子宮不是我的子宮！媳婦拒絕再生第二胎，婆婆回：做人不要那麼自私】