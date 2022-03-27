網紅失戀　爸爸贈上窩心狠話　網民：最錫你的不是王子，是國王

如果你失戀了，會選擇告訴爸爸嗎？可能很多人的回答是「我連告訴媽媽都不敢了，還敢告訴爸爸嗎？」早前中國一位自媒體博主，就在微博分享了一段告訴爸爸自己失戀了的視頻，想看看爸爸的反應是如何，沒想到爸爸的回答讓不少網友都忍不住淚崩了！



博主思考再三，終於決定跟爸爸攤牌了關於自己失戀的事情，但她很驚訝的是爸爸的反應居然出乎她的意料「怎麼我失個戀你也睡不着覺啊」而爸爸的回答則是讓不少網友都有些動容了「我是因為你心裏難受，我不高興，對我閨女不好，那就不行」！

即睇網紅爸爸分享的金句：（按圖了解）

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後來博主小心翼翼地詢問爸爸說，如果自己因為失戀而患上抑鬱症的話、他會有什麼反應時，爸爸則是語重心長表示「你抑鬱的責任在誰啊？還是在於你最近的內心不夠強大」最後博主還是沒敢讓爸爸知道她真的因為失戀患上抑鬱症的事，因為不想讓爸爸再擔心自己了！

除此之外，爸爸還語重心長教育博主說「靠漂亮拴住一個男人的心是不可能的」、「你現在20歲漂亮，25歲漂亮，你將來60歲老太太你還漂亮嗎」讓博主不要太注重外表和物質，看着爸爸越想越歪時，博主就趕緊糾正自家爸爸她純粹是因為自己想要漂亮，而不是因為想用「漂亮」套住一個男人時，爸爸的口風變得超快「這個可以」看來爸爸的雙標有點嚴重啊！

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最後博主就趁機問爸爸說，他覺得這個世界上最愛她的人是誰時，博主原本以為爸爸會說他自己就是全世界最愛她的人時，爸爸的回答卻是「應該是將來這個...愛你的人」、「我畢竟不能陪你一輩子知道嗎」而且最後還給了博主一個戀愛忠告「找一個喜歡自己的比找一個自己喜歡的人要好一些」這句話瞬間讓不少人淚崩！

最後博主也在視頻最後，代替爸爸給大家轉告一句話「不會有人永遠愛你，但永遠有人愛你 ​」老爸是永遠我們最大的靠山！生活的目標並不只是愛情，還有親情，還有快樂！博主的爸爸說的這番話，有沒有不小心觸動到你了呢？有網友看了視頻忍不住感慨說道「原來最疼愛公主的不是王子，而是國王」！

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