教養｜6歲兒子太曳　媽媽施震撼教育帶他做乞衣　過程強硬不心軟

面對孩子屢教不改的態度，你會選擇妥協還是繼續糾正？這位媽媽在網路上分享她教育孩子的過程，獲得不少人的認同。



在教育孩子的時候「講不聽」大概就是父母最無奈的時候，孩子不是聽不懂，而是基於一些不明的原因，導致不願意去做，最後演變成，父母不斷生氣，孩子又不斷踩底線的拉鋸戰。

（Facebook專頁/ @爆廢公社）

只花1晚！兒子態度大轉變

一名網友媽媽家中就出現這樣的氣氛，就讀小一的兒子最近講不聽的情況越來越嚴重，像是叫他吃飯卻不吃、寫功課卻不認真寫、玩具要收拾卻不動⋯⋯等，即便已經每天罵（甚至開打），仍沒有讓兒子改變半分。

就在事主快要受不了的時候，她腦中靈機一動，決定試試看這「最後的方法」，希望可以迎來轉機。

這天，她故意讓兒子餓了一整天，也不幫他洗澡，正好當天兒子和妹妹玩化妝品玩到全身髒兮兮，之後她帶着2個孩子到公園「當1日流浪漢，去當小乞丐1天」。

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過程絕不心軟，貫徹始終才能達到效果

到了公園之後，事主把準備好的帳篷打開，並把垃圾袋給兒子，直接跟他說：「今晚我們睡這裏！」兒子發現媽媽「來真的」後便開始哭，媽媽沒有為此心軟，而是更堅定的請他開始睡覺。

（Facebook專頁/ @爆廢公社）

於是兒子拿着垃圾袋充當睡袋，邊哭邊說天氣太冷了，要和媽媽擠在同個袋子一起睡，她自己則抱着兩位孩子睡着。

經過這天的震撼教育，隔天兒子急速成長，不但對媽媽道歉之前的所作所為，更懺悔之後會好好學習，並改掉這些壞習慣，之後也真的有說到做到，幾乎完全變了個人。

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當孩子犯錯時，只有陪着度過，才能真的教育到孩子的內心

事主看到兒子的轉變後十分欣慰，她坦言每一個父母都是從孩子生下來後，才開始是父母，意味着孩子幾歲，我們也是幾歲的父母。這樣的方式並不是想威嚇孩子，而是讓他能有對比，自己原本的生活到底多美好。

而她也強調並不是把帳篷丟給孩子後，父母假裝拍拍屁股走人（但實際是躲在旁邊觀察），這樣孩子只會把當下的情緒放在「被拋棄」、「恐懼」上面，而沒有辦法達到「讓孩子珍惜原有生活」的教育意義。

最後事主笑稱，寒假快到了，如果兒子又變回原來的樣子，考慮準備三天兩夜流浪之旅，讓孩子體驗一下升級版的流浪生活。這篇分享一出，網友們紛紛大讚這位媽媽這招大決真的放對了！有時候真的要來點強硬的手段，孩子們才能體會父母的用心良苦。

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（以下擷取原文）

「到了公園，我甩開我的海灘的帳棚，丟了垃圾袋給他，跟他說，我們今天就睡在這裏，這幾天我也想了好多，每天打你念你，我也好累，我也不喜歡打你，你覺得我也一直管你好煩對不對？我想你覺得我不愛你才會一直打你對不對？

說了一堆媽媽經的廢話後，我跟他說：

因為愛，才會教你寫作業

因為愛，天氣冷才會叫你穿好外套

因為愛，才會好好照顧你

爸爸也是因為愛，才會努力上班賺錢給你買好的

因為愛，才會賺錢有熱呼呼的熱水可以洗澡

因為愛，才會賺錢有東西可以吃

因為愛，才會努力賺錢給你去上學學習

更重要的是，因為我們都愛你，我們才會給你一個好聽的名字

現在我也累了，喊也喊了、打也打了，你也覺得痛一下就好了，給你一次又一次的機會，一直提醒你：我要生氣了、我正在生氣，但是你不給你自己機會。

我真的好累了，我跟你一起當流浪漢吧！從今天開始，我不想再理你，我把我愛你的名字都收回，以後我都叫你「欸～」

後來鋪好垃圾袋，我就躺在垃圾袋上，我就開始跟他說：哇！今天開始我也不是媽媽了欸，不當媽媽多好啊～不用在意你有沒有感冒，不用在意你有沒有吃飽，也不用在意他會不會冷⋯⋯真好，都不關我的事情了！真高興輕鬆！

當天他就拿垃圾袋當睡袋睡一個晚上，哭到一個不行，說要跟我擠一個垃圾袋，昨天真的冷，我也抱着他跟他套一個超大垃圾袋默默地跟他說：諦諦啊，我們這些爸爸媽媽，也不是天生一出生就是爸爸媽媽啊！我們也是生下你們這些小孩，才學會怎麼當爸爸媽媽的。你現在在學習，當然我現在也在學習，你就是我的老師，我也是你的老師。

我就這樣抱抱他，他就窩在我的外套和垃圾袋裏默默的哭着睡着了。

剛剛小嬸捨不得，騎車拿個東西到公園給他吃（媽媽我連水也沒給他帶在身邊）我看他真的餓到了，吃到一半還問說有喝的嗎？後來小嬸回去了，我問他吃飽沒，他說飽了，我就說那我剩下的就拿去丟掉了唷，他立刻阻止我說，等等等等這些他可以當明天早餐嗎？

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睡到一半巡邏隊還來關切一下，他也很認命的哭着跟巡邏隊說他不想學習，被丟來當小乞丐，巡邏隊很貼心幫我們拿個紙箱擋擋風。

到了早上他又餓了，就說媽媽我可以吃早餐嗎？我說好啊，他開心的不得了還小碎步踏上摩托車，然後我就帶他去找垃圾桶，他說你幹嘛，我說你早餐在裏面自己去找，他又開始崩潰大哭說他要吃乾淨的好香的他知道錯了。

後來我還是有帶他去買，知道要回家後，他好開心的說，耶～我們終於可以回家了！沿路一直哼着歌。就這樣從昨晚哭到早上，我也一路陪着他一起流浪一起學習⋯⋯」

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專家這麼說

爸媽一定會遇到，當孩子到一定年齡的時候，開始不聽話，對父母說的話或要求，他都會反抗，令人非常頭痛！怎麼做才能讓孩子乖乖聽話呢？幼兒的內心世界，當聽到媽媽說：「吃飯時間到了，要收玩具囉！」寶貝心想：「我不要，我要繼續玩！」；當聽到媽媽說：「現在不可以看電視了，要睡覺了。」寶貝心想：「我不要，我還要看！」

《0-3歲孩子正向遊戲》作者袁巧玲說：孩子在兩歲左右的時候，自我意識會變強，所以他們會反抗是件正常的事，但是自我意識強的孩子還是可以學習如何順從，關鍵是由家長先做起。檢視一下自己對孩子說話的方式和時機，你是不是常常在孩子正在做他喜歡做的事情時要求他停止呢？說話的內容是不是都是叫他做一件他不喜歡的事情呢？像是放下手邊的故事書去洗澡，如果答案是「Yes」，那麼就算是任何一個孩子，他對你的要求應該都會說，「NO」吧！

教養的方式不是只有一種，孩子的個性也有千千百百款。有時候爸媽也真的會被孩子激怒得失去理智。這則新聞讓我們用另一個角度思考：在採取比較激烈做法時，爸媽是否能保持溝通？要怎麼樣能讓孩子理解我們為甚麼要這樣做呢？爸媽們每每都在嘗試中，找到最適合自己孩子的方式。這個方式未必適合你們家，但相信爸媽們一定也能用耐心，找到引導孩子最適合的方式吧！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：小一兒講不聽，媽媽「陪他公園流浪」！真正的教育非上對下的指責，而是陪伴孩子經歷錯誤。】