3至5月為兒童長高黃金期　每月平均高22毫米　4方法助孩子增高

接近4月天氣開始回暖，春天正式來臨，世界衛生組織一項報告指出，小朋友的身高會在春天生長得最快，平均每個月增長22毫米，家長可透過以下方法，讓孩子更加有效長高！



世界衛生組織一項報告指出，小朋的身高增長速度在四季度不同，當中又以春天（3至5月）生長得最快，平均每個月增長22mm，是秋天（9至11月）的2－2.5倍。這是因為春天的陽光含有「溫和不強烈」紫外線，紫外線照射人體後會轉化成維他命D3，能夠為骨骼提供充足的鈣、磷。

影響小朋友身高的因素可以分為先天性基因和後天兩部分。先天性基因即遺傳，小朋友身高和父母的身高有直接的關係，亦有些小朋友會出現隔代遺傳，遺傳因素會影響小朋友身高70%。

後天因素則佔30%，包括營養、睡眠、運動、情緒。父母可以留意以下4個重點，讓孩子在春天更加有效率長高。

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1.多曬太陽

陽光的紫外線照射人體，會形成維他命D。維他命D能幫助人體攝取和吸收鈣、磷，讓骨骼生張得更加健壯結實。

春天的陽光比起夏天的溫和，上午10-11點時最佳的曬太陽時間，爸爸媽媽可以在這個時間帶小朋友在公園的樹蔭下曬太陽。

2.適量運動

家長可以讓小朋友做一些需要用到關節的運動，例如踩單車、打籃球、游泳、踢足球等，雖然在疫情下難以進行以上的運動，但仍可以在家跳繩、拉筋等運動。除了可以訓練孩子的骨骼，亦能夠分泌更多生長激素，小朋友亦能有較好的睡眠質量。

不過需要注意，盡量不要讓小朋友在發育期間做過多強度過大、爆發類的運動（例如舉重），以免過度拉伸韌帶阻礙長高。

3.均衡飲食

要讓小朋友增高，骨骼肌肉發展非常重要。小朋友獲得足夠的蛋白質、維他命、礦物質可以促進骨骼肌肉發展，從而得到增高功效。

蛋白質

蛋白質能夠促進骨骼肌肉發展，讓小朋友進食含大量蛋白質的食物，包括黃豆、魚肉、雞肉、雞蛋、牛奶等，可以讓孩子有效增高。

鈣

有很多家長會將增高這件事與吸收鈣質畫上等號，不過需要注意鈣質只會讓骨的密度增加和骨骼發育等更健康，並不能讓骨頭變得更長。爸爸媽媽只需要在日常生活中讓孩子進食多點含豐富鈣質的食物，例如牛奶、豆腐、芝麻等就足夠。

一般小朋友無需要額外補充鈣劑，如果身體含有過多鈣，反而容易出現便秘、結石等不良現象。

維他命

維他命能夠維持孩子健康發育。雞蛋、蔬菜水果當中就含有豐富的維他命、纖維和礦物質。

維他命C是讓骨骼生長的必要元素。奇異果、大棗、山楂、柿、椒中就含維他命C。而維他命D則可以預防兒童佝僂病，促進鈣質吸收，爸爸媽媽除了可以讓小朋友進食多些蛋和動物內臟，亦可以多到戶外曬太陽，攝取足夠維他命D。

鋅

雖然鋅並非如骨骼身上有直接關係，但如果小朋友缺乏鋅，生長發育會有明顯落後，免疫力亦會有所下降，影響生長發育。而且缺乏鋅會導致兒童胃口變差，嚴重的更會會引起營養不良。爸爸媽媽可以讓孩子進食多些瘦肉、動物肝、花生等有效防止缺鋅的食物。

少吃精製食品

白米、糯米、甜點等精製加工食品無法為人體帶來太多營養價值，因此父母應該盡量避免孩子進食過多精製加工食品，改為以各種粗糧、穀物、大麥等代替。而可樂與果汁這些含的糖份較多的食物和飲料亦應該避免，過多糖份會阻礙鈣質的吸收，影響骨骼的發育。

4.充足睡眠

美國國家睡眠基金會曾公布一張睡眠時長標準，0至3個月的新生兒應該睡14至17個小時；4至11個月的嬰兒應該睡12至15個小時；1至2歲的幼童應睡11至14個小時；3至5歲的學齡前兒童應該睡10至13個小時；6至13歲的學齡兒童應該睡9至11個小時。

而當中生長激素分泌最多的兩個時段，分別是晚上9點至凌晨1點，以及早上的5點至7點，這兩個時間段對於長高來說是十分重要的！

首先，晚上9點至第二日的凌晨1點，生長激素的分泌量達到最高，是日間的5至7倍。另外，早上的5點至7點的3個小時，也是另一個生長激素的小高峰。如果要長高，就要好好掌握這個兩個睡眠時間段。

小朋友身高預算

初生嬰兒在剛剛出世時身高約為50cm，0-6個月時每月平均增高2.5cm，其後6個月-1歲每月平均增長1.5cm，1歲時小朋友身高應達75cam，2歲時達到85cm。

身高預算方程式：

男生：（父高度cm ＋母高度cm）÷ 2 + 6.5cm

女生：（父高度cm ＋母高度cm）÷ 2 - 6.5cm

生長曲線圖參考：男生/女生

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