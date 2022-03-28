3位星媽打入十大KOL排行榜　林芊妤Coffee教瑜伽仲有自己品牌

近日有廣告媒體監察公司發表「2021年香港本地廣告開支報告」，其中頭十位中有九位都是藝人，除了「廣告王」MIRROR成員佔有5個名額，3位媽媽級藝人亦同樣打入十大KOL，包括百萬Youtuber林芊妤Coffee、陳琪，以及孫慧雪。



有廣告媒體監察公司發表「2021年香港本地廣告開支報告」，其中「廣告王」MIRROR成員佔有5個名額，分別為姜濤、Anson Lo、Anson Kong、Ian、Edan，另外亦有3位媽媽級藝人亦同樣打入十大KOL，包括林芊妤Coffee、陳琪及孫慧雪。3位星媽現時都淡出電視圈，主力拍片成為KOL，其中Coffee更加獲得百萬粉絲追蹤其Youtube Channel，獲得第六位，而陳琪及孫慧雪分別獲得第八及第十位。

2021年Top KOL（社交媒體KOL品牌內容廣告開支）排名：

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林芊妤Coffee 第六位

林芊妤Coffee曾是TVB藝員，其後成為圈中知名瑜伽導師，圈中不少藝人跟她上堂學瑜伽，包括成為胡杏兒產後收身的私人教練。Coffee自2016年開設Youtube channel，並於2019年開始頻密上載運動教學影片，成功在2020年4月突破100萬追蹤，成為第二個以粵語為主要語言突破100萬的香港個人YouTube頻道。截至現在，Coffee的Youtube Channel 已獲160萬追蹤者，其中影片《20MINS特強大腿操 (減外側內側後側及提臀)》更加獲得超過1100萬次收看。除了拍攝教學影片，Coffee更於2020年9月開始自家品牌CoffeeSweat，售賣自家設計的瑜伽服。

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陳琪 第八位

胡諾言太太陳琪自17年拍完《宮心計之深宮計》後，決定不續約放棄幕前工作轉做KOL，方便一邊照顧孩子一邊搵錢。陳琪主要活躍在Facebook，其Facebook專頁獲15 萬位追蹤者。陳琪經常拍片介紹產品，亦會分享育兒心得，吸引不少女士追隨。除了自己拍片，陳琪亦有和各大品牌合作，舉行直播介紹產品。

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孫慧雪 第十位

孫慧雪2017年誕下囝囝，雖然繼續有拍劇，不過主力擔任KOL，在Facebook介紹產品和分享湊仔日常。孫慧雪曾在訪問中提及，當時拍劇都主要做配角，其後倚仗藝人的身分成功轉型做KOL，成為KOL後亦以KOL收入經營着她演戲的夢想，坦言自己喜歡演戲，因此至今都有間中接拍劇集。對於打入十大KOL第十位，孫慧雪就表示「喺咁激烈嘅世代, 都可以掹車邊有KOL第十位，都算係咁啦！」。現時孫慧雪的Facebook專頁有16 萬位追蹤者。除了拍劇及KOL事業，孫慧雪於2021年10月中跟4位朋友合資逾百萬，在新蒲崗大有街開設食材店「COOK iDEA」。

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