徐榮訂大餐賀外傭工作18年回鄉退休　陳敏之訂蛋糕擁抱告別外傭

徐榮和陳敏之日前在社交平台發帖，分享外傭姐姐都要離家回鄉。徐榮一家訂了印尼地道食物為姐姐餞行，他更向記者透露，外傭姐姐已在家工作了18年，因年紀和身體狀況大不如前，決定退休回鄉休息。而陳敏之戴上眼鏡的四眼造型亦和2位姐姐十分相似，溫馨地擁抱姐姐道別。



徐榮向記者表示，家中的外傭姐姐已工作了18年，早已把姐姐當成家人看待，他的一對仔女都是由姐姐從小照顧。不過，姐姐已年逾50歲，身體狀況不太良好，於是決定退休回鄉休息。他們在社交平台上載了一張圖片，可見他們訂了印尼大餐為姐姐餞行，又指將來再到印尼探望姐姐，十分不捨。

現時聘用外傭並不容易，徐榮則表示暫時不考慮再聘用新姐姐。他說：「而家哥哥唔喺香港讀書，太太只需照顧妹妹，都處理到。」而且，他平日亦有訓練仔女的自理能力，一起承擔家務，決定讓妹妹包包習慣沒有姐姐的日子。

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陳敏之四眼打扮與姐姐「撞樣」

而陳敏之日前亦上載了幾張和2位外傭姐姐的合照，原來一方面為姐姐ah Zo慶祝生日之外，還有向姐姐ah Sa道別。敏之5歲的兒子雷子樂亦有和姐姐們合照。敏之、囝囝和2位姐姐都是四眼的造型，讓網民大讚溫馨，「撞樣」似足一家人。