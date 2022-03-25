胡杏兒帶二仔及細仔返內地開工確診：孩子們已痊愈及隔離中

近日疫情嚴苛，娛樂圈有不少藝人都確診。早前有網民爆料聲稱胡杏兒細仔Liam及二仔Ryan確診新冠肺炎，並貼出疑有他們名字的醫院登記記錄，而胡杏兒其後亦於微博承認孩子確診，並表示現已痊癒並隔離中。



早前有內地網民爆料，聲稱胡杏兒細仔Liam及二仔Ryan確診新冠肺炎，並貼出疑有他們名字的醫院登記記錄，亦表示胡杏兒兩名仔仔隨媽媽回內地開工時染疫，現正身處深圳第三人民醫院，可能仍接受隔離治療中。

網民貼出疑有他們名字的醫院登記記錄。（網上圖片）

其後透過工作室微博回應事件，承認兩個囝囝曾鞠曾不過已經康復：「孩子們已痊癒，目前正在按照我們國家的防疫相關規定隔離。謝謝醫療工作者的辛苦付出，也謝謝各位朋友的關心。謝謝大家的關心，也謝謝所有防疫抗疫的工作者們。」

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除了胡杏兒，前港姐冠軍張名雅一家包括兩名兒早前先後確診，一家人在家抗疫足足16天終於康復，張名雅日前在直播中分享確診後必須喝大量水，亦表示如果孩子確診，父母應該要留意小朋友的頸部及肋骨對下的位置，「留意小朋友條頸，長期見到佢條頸凹咗，代表含氧量好低，仲有肋骨對下如果長期凹咗都要留意，可能都係含氧量降低。」

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