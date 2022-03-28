濕度高關冷氣做錯一步竟有助霉菌滋長　必學6個天然抽濕除霉方法

潮濕的天氣持續，不少家庭即使具備抽濕機，但仍難處理家中每個角落。嚴重時，家居牆身、地板甚至會出現霉菌。不想出現糟糕的情況，使要運用一些生活智慧，活用低成本的吸濕除霉小法寶！而在天氣熱時，關冷氣時也要做好這一步才不會助長霉菌滋生。



冷氣製造溫差 助長霉菌滋生

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公屋裝修易負責人繆生指，夏天牆身特別出現「發霉」情況，是因為大多數家庭都有個錯誤的習慣：「不少人在房間開了十至十二小時冷氣後，關冷氣時便立即開窗，這樣冷熱空氣碰撞後便會形成水氣，令牆身濕度上升。」

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不過關冷氣後馬上開窗只是一個觸發點，真正令霉菌出現的原凶往往與裝修有關。繆生補充，如果裝修師傅在批灰時未乾透便進行下一個工序，霉菌便有機會本身便存在牆身當中，遇上濕氣便會大量繁殖。

每日乾布擦拭足以解決問題

繆生表示，霉菌非一日之內便會滋長到影響牆身外觀，只要平日保持空氣流通，關冷氣後約半小時左右才開窗，減少溫差影響，已可避免霉菌大量滋生。而更謹慎的做法是，家長可每日用乾布擦拭牆身，在濕氣重的日子開抽濕機，便萬無一失。

當家長發現牆身發霉情況嚴重，一般的清潔方法便不適用，宜找油漆師傅鏟走發霉牆身，重新批灰，乾透後重新上油，之後好好保養牆身注意濕度便可。

轉眼間已經踏入3月，春天悄悄來臨。回南天帶來潮濕天氣，不但衣服難以晾乾，牆身、地板亦會變得濕漉漉，媽媽們除了可以使用抽濕機，亦可以用以下6個天然小法寶吸去家中濕氣兼處理霉菌。

按圖即睇6個吸濕除霉小法寶：

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