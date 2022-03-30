確診康復後久咳有痰　中醫教兒童拍痰法　推介6款清肺化痰湯水

不少家長在網上分享其子女康復後，仍出現咳嗽不止、有痰聲但又咳不出痰等症狀，亦有家長指小朋友確診至今已超過兩星期期，但仍然快測報告仍呈陽性，擔心持續會對小朋友身體有長遠影響。註冊中醫陳綺琪指出新冠肺炎是耗氣傷陰的疾病，康復後仍有很大機會影響脾胃及正氣，而令咳嗽不止、有痰咳不出也是脾胃虛之表現之一，建議家長可以為小朋友及長者進行拍痰、穴位按摩及食療入手。

攝影：許珞珩



陳醫師指導致咳和痰的因素有很多，「雖然很多人說患上新冠時或之後會好容易咳、有痰，但為何有些人會七天康復，有人要兩星期，甚至乎超過兩星期仍然出現咳嗽、呼吸時有聲、氣促及喘氣，當中存在因素有很多，未必直接是由新冠肺炎影響，但此病『耗氣傷陰』，患病後會出現氣虛，現代醫學角度來說，就是因為我們免疫力差了。」

新冠康復仍有口淡

「有研究指曾確診者的腸道菌群失衡，故新冠肺炎確診後常見症狀之表徵是口氣、口乾、口苦、口淡、胃氣、反胃、胃酸倒流、肚痛、放屁、肚痾、便秘等；而在中醫角度來說，這是脾胃差之表現，所以西醫指腸度菌群失衡令免疫力差，中醫指的是脾胃差，致整個人正氣差，所以確診後會出現脾胃虛之表現。」

痰多因脾胃虛

而脾胃虛最大的症狀是與痰有關，「脾胃一虛，自然易痰濕生，容易將痰儲起，常見表現於鼻水、鼻涕，患有鼻敏感者會更加嚴重，多見鼻塞、氣喘多、喉嚨似有異物卡住咳不出來，這都易令人覺得常有痰。」

康復日期視乎正氣足夠

但為什麼有人會很快康復，有人症狀持續不退?陳醫師說：「快康復者，原因在於本身正氣足夠，但有些確診者相隔兩星期、甚至三、四星期或更長時間都未能康復，仍有咳痰，便與患上新冠時傷害正氣，引起之後出現的問題。」

小朋友半夜咳

陳綺琪中醫師指在臨床上，收到不少家長查詢小朋友由確診新冠肺炎到康復後，咳嗽及痰多情況持續，少則幾日至一星期，也有超過一個月，她說：「小朋友咳不停確實會令家長們好擔心，尤其小朋友可能半夜都咳，令大人小朋友都難以入睡，十分辛苦，其實有時原來清痰後，咳嗽也可以改善。」

４個袪痰方法

但對於年紀較輕的小朋友及長期卧床的長者來說，未必可以容易將痰吐出來，陳醫師建議:「可以飲大量溫水；如果能接受味道，用陳皮焗水飲，但不要用錯『青皮』；再吸熱蒸氣，方法是沖杯熱水放在口鼻前面呼吸或者沖熱水涼，但如果發高燒就不能沖太熱，還有就是拍痰。」

但對於新手家長來說，未必懂得如何為之正確拍痰，陳醫師特別為大家講解當中手法及注意事項。

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另外，陳醫師指在確診及康復期間，一定要戒口，她亦推介不同時期可服用之食療。「藥膳湯包適合男女老幼服用，但凡藥皆有偏性，應在中醫師的指導下合理使用中藥材作為藥膳。而服用以上保健湯水時注意忌口，忌辛辣刺激、煎炸油膩、過酸過甜的食品，凍飲及酒精。」

預防新冠肺炎２款藥膳湯包：

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確診新冠肺炎期間２款藥膳湯包：

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調理期宜服６款湯水：

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註冊中醫師陳綺琪 香港註冊中醫師、香港大學中醫全科學士、香港大學精神醫學碩士，曾於上海、法國做臨床工作，現於香港執業，提供內科中醫、針灸及小兒推拿等服務。 (照片由受訪者提供)

以上資料只供參考，有任何疾病或健康問題，請向醫生查詢。

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