兒童零食｜消委會驗出51款餅乾高脂高糖高鈉　五款營養師建議零食

為了抗疫，小朋友在家百無聊賴時，難免會吃多了零食。市面上林林總總的零食，大部分都不宜長期或大量進食，早前消費者委員會從市面抽檢了60款不同種類的餅乾樣本，在食品安全測試中發現，全部樣本均檢出不同程度的污染物或基因致癌物，更有8成半屬於高脂高糖高鈉。如果想小朋友食得健康，甚麼零食才是首選？



51款餅乾樣本屬「三高」

消費者委員早前會從市面抽檢了60款不同種類的餅乾樣本，是次消委會的測示中，檢驗了三種常見的污染物，包括氯丙二醇脂肪酸酯、環氧丙醇及、丙烯酰胺。當中全部樣本均含以上最少一種污染物，46款更同時檢出以上三種污染物！

而60款樣本中有33款樣本屬高脂、13款樣本屬高鈉、27款樣本屬高糖，合共51款有「三高」問題。

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揀選零食要注意游離糖

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）表示：「家長在選擇零食時，其實不單只要留意其總糖及鈉含量，還有反式脂肪及防腐劑。而今次我們集中針對糖份及鈉的份量。

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）

她認為家長要注意零食有否額外添加糖，或是來自食物本身的糖分，因為相對沒有額外添加糖可算是較健康。「當中值得注意游離糖的含量，吸收過量會引致蛀牙、肥胖、過度活躍及專注力不足。游離糖（Free sugars）是指所有由製造商、廚師和消費者在食物添加的單糖和雙糖，學童3歲至11歲對吸引糖份，特別是游離糖也有分別。3歲吸收游離糖不多於30克、11歲是50至60克一日， 所以學童每日建議攝取量平均值是30至50克。糖分過多除了容易影響小朋友吃正餐的胃口之外，亦提升蛀牙風險，亦有研究顯示小朋友吃得太多添加糖，容易影響情緒、有過度活躍。」

營養師建議的5款零食：