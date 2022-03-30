童年肥胖脂肪細胞數量增　長大難減肥　醫生：呢類食物會上癮致肥

對於很多家長或長輩來說，都覺得小朋友兒時長得肥肥白白就是健康，讓他們多吃飯、甜食；有醫生卻提醒家長注意兒童肥胖，不僅身體造成負擔，當小朋友長大後，要減肥就更難，即使減到也較易反彈。此外，小朋友肥胖更會影響身高，醫生更提出3個童年肥胖沒關係的錯誤觀念，及健康的飲食建議。



MIRROR成員姜濤不時在社交平台發布小時候的肥仔相，而他在讀書時期曾是一個200磅的肥仔，入行後他亦不介意公開可愛「肥仔相」，他曾表示小學時每餐可以食3個快餐，在睡覺之前也要食2個漢堡包，正因為不良的飲食習慣令他增磅。為了成功減磅，姜濤曾用過極端減肥方法，雖然曾成功地勁減60磅，但他呼籲大家不要學習，現時他用運動與節制飲食來維持健康體型，比以前更領悟到健康之道，瘦身歷程絕對得來不易。而不少家長也覺得小朋友童年肥胖有助成長期「扯高」，但原來剛剛相反。

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香港5人有1胖子

根據衞生署學生健康服務於2018/19學年的數據亦顯示，香港大約每5名小學生便有1名過重或肥胖。台灣肥胖症專科醫生鄧雯心指出，小時候的肥胖跟未來一些慢性病的發生是有非常密切關係。還有肥胖的小朋友在人際關係互動上，更易會出現障礙，但大人或長輩就認為胖子更健康更可愛，認為小時候胖並沒什麼大不了。

鄧醫生建議家長先參考一下小朋友的年齡與身高，並計算出高矮和身高體重指數(BMI值)，再計算小朋友是否真的已進入肥胖的狀態。

細個肥啲大個高啲

好多人以為小胖子長大後會較高，但鄧雯心醫生指出2012年有研究發現，小胖子一開始真的長得比別人快，可是踏入青春期後，每上升1個BMI，他的身高會少長0.5至0.9CM，最後，小胖子的身高跟同年齡沒有肥胖的小朋友比起來，可能是差不多，甚至是略遜一籌。

減肥難易反彈

而更重要的是，脂肪細胞的數量大部份是取決於20歲之前，這個脂肪細胞數量生長得非常快速，要到了成年後這個數量才趨向穩定，即如果小時候長得太胖，脂肪細胞的數量太多，長大後就算減肥或是做手術，那個數量的數字都不會有太大改變，更導致體重控制方面增加困難，減肥更易反彈，所以「小時候肥胖長大不胖」的觀念是錯的。

甜食與飲品危害多

另外，鄧雯心醫生提到，對於甜味的零食與飲品，大人可能怕胖不吃，但卻認為小朋友新陳代謝好，所以吃這些甜食也沒問題，鄧醫生說：「當然不是，這個觀念也是大錯特錯，這些成分都是糖，其實對小朋友身體是造成很多危害，雖然外表不一定看得出來。」

慎吃這種食物會上癮難戒

糖對小朋友的危害絕不可忽視，「第一，糖會造成我們的血糖及胰島素一直上上下下地波動，這種波動不但會造成我們非常容易增加及囤積脂肪細胞，也會讓我們的情緒及精神受影響，所以有時候家長會發現小朋友該睡的時候不睡，不該睡的時候又想睡，整天的情緒精神不穩定，這就是我們家人給他們吃了過高糖分的東西而造成的。」鄧雯心醫生說。

第二個糖份對我們的影響就是生長激素，「生長激素跟我們的身高有關係，所以不要看到小朋友不吃東西，就一直給他吃甜食，那不但沒有好處，反而會造成反效果。」

第三，糖亦會令我們患上「糖癮」，鄧雯心醫生說：「小時候常給他們吃甜食，其實會讓小朋友愈來愈習慣及歡這種甜味，長大就沒有辦法擺脫喜歡吃甜食、精緻碳水食物或是手搖飲品習慣，相信有『糖癮』的人都會知道，要擺脫『糖癮』有多困難。」

最後，吃甜食會引伸腸道菌受影響問題，「因為甜食常常加入添加物，這些添加物會去破壞我們的腸道菌相，而腸道是我們身體免疫系統一個很重要的大器官，影響了我們很多代謝功能，如果常常給他們吃這些東西，我們腸道會變得不好，以後會產生很多的慢性疾病，例如過敏症，當然也更容易造成肥胖。」

兒童餐及包裝飲品真健康?

第三個鄧雯心醫生想糾正家長錯誤的觀念是，「有些看起來專門設計給小孩的兒童餐，或者是包裝飲品，是否就代表小朋友吃後就沒問題？當然不是!平常在外面，不時看到大人帶着小朋友在超市隨手拿一罐乳酸飲品，又或者是一進餐廳，就點兒童餐或果汁給小朋友，當然這些飲品都有宣稱對人體的好處，但可是家長有沒有發現?他們的含糖量是非常驚人，舉例一盒小小的200毫升蘋果汁，裏面就有將近22克的糖，這個糖量相當於4至5顆方糖，其實這個是非常可觀的糖量，所以喝這些飲品，其實對我們的身體壞處是遠遠大於好處。」

怕餓親於是麵包、餅乾不離手

而很多家長會怕小朋友餓，所以不時出現「小朋友走到哪餵到哪的情況」，甚至是剛提到的飲品或麵包、餅乾不離手，但是實際上這樣的行為是讓小孩攝取了過多熱量，當到了要吃正餐時，小朋友又因為不飢餓，而沒法吸收正餐應該有的營養，整件事本末倒置，所以鄧雯心醫生提醒家長，千萬要避免這樣。

後天培養比遺傳更重要

「在我的看診經驗中，很多肥胖的病人會提到，家人都有肥胖的體型，基因一定是其中一個影響因素，但更重要的是後天的飲食習慣；而飲食習慣在家庭裡也會是非常類似，所以如果我們要避免小朋友未來出現肥胖或是其他慢性病發生的機率，從現在開始就要由自身大人做起，改善我們的飲食習慣，同時來培養小朋友正確的飲食觀念，因為小朋友健康的未來是掌握在我們手中的。」

以上資料來源為鄧雯心醫師youtube片段，內容只供參考，有任何疾病或健康問題，請向醫生查詢。