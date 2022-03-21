反起跑線聯盟｜4位小演員大爆片場趣事　Gigi親自下廚：真有得食

ViuTV新劇集《反起跑線聯盟》今日（21日）首播，講述圍繞樂悠悠幼稚園校長，以及不同類型的家長、學生對「起跑線」、「愉快學習」等觀念的小故事。01親子專訪了當中的4位小演員和小演員們的家長，他們大多數都是第一次演出劇集，感到新鮮又好玩，其中一位小演員更大爆本身很害怕劇中的爸爸，「睇落又惡又有鬚」；亦有媽媽在拍攝時，聽到劇中的對話也感動落淚，大讚劇本貼地。（圖片部分由ViuTV提供，部分由受訪者提供）



ViuTV原創全新劇集《反起跑線聯盟》由梁詠琪（Gigi）、強尼、周家怡、潘燦良、梁業（肥仔）、練美娟等人飾演不同性格的父母，反映香港教育制度下，不同家長對教育小朋友的態度。劇中有7位小演員參與演出，我們邀請了其中4位分享一些拍攝趣事，包括有飾演陳雪瑤（劇中父母為梁詠琪和強尼）的曦晨、飾演羅有為（劇中父母為肥仔和練美娟）的詠軒、飾演Ｍartin（劇中父親為潘燦良）的Kyle，以及飾演林沛樂（劇中母親為周家怡）的立德。

他們4位都是第一次出演劇集，他們的媽媽都大讚劇組對小朋友很有愛心和耐性，而且一大班小朋友一起拍劇十分好玩。曦晨最開心是有得玩Ｍessy Play又有得食，原來片場的廚房不只是道具，是真的能使用，不少場口是一家人一起食飯，曦晨媽媽透露囡囡「開機前食、拍攝緊食，cut咗機繼續食」，Gigi還會在片場親自下廚給大家品嚐，結果曦晨「肥咗成個碼，個肚腩凸晒出嚟，連服裝姐姐都驚訝！」超可愛！

Kyle媽媽亦大爆，囝囝第一日見到劇中爸爸潘燦良時，跟她說「好驚，因為假爸爸好惡，又有鬍鬚」。不過，拍攝到了中後期，他和潘燦良已經「玩得好似兩父子」。而Kyle對拍攝感到最困難的地方是忍笑，「成日都忍唔到笑」。

詠軒又透露肥仔和娟姐十分「鬼馬」，經常「夾埋整蠱佢、咀佢」，令場面氣氛「好好玩」！而立德認為最具挑戰性的事是需熟記複雜的對白，有一些是小朋友未學會的專有名詞，不過飾演媽媽的周家怡很錫小朋友，會用她的方法帶領立德成功完成拍攝，「有家怡做他劇中媽媽，係好美好嘅回憶」！立德媽媽說。

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媽媽：劇本對白貼地

劇中的家長各有不同的取態和性格，曦晨媽媽認為其中一種類型和她很相似，大讚內容很貼近父母的心態。而曦晨有一場戲是和Gigi在街上拍攝，她聽著對白也不自覺被觸動而哭了出來，「劇中提及的場景都係大眾家長遇到的問題和困擾，一定能引起共鳴」。

立德媽媽亦同意此劇是社會的縮影，看完會令家長有所反思。詠軒媽媽坦言「喺香港讀書絕對有壓力，尤其詠軒在傳統小學就讀。唔想自己成為虎媽，盡量唔會比較，唔想破壞親子關係」。而Kyle在現實中則就讀國際學校，平日較少功課，有空間參與課外活動，幸運地沒有太大讀書壓力。