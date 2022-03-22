反起跑線聯盟 | 袁富華演校長一腳踢　網民：好似蠟筆小新園長

ViuTV 新劇集《反起跑線聯盟》周一（21日）首播，講述圍繞樂悠悠幼稚園校長，以及不同類型的家長、學生對「起跑線」、「愉快學習」等觀念的小故事。其中首集講述主角梁詠琪（Gigi）、強尼為囡囡陳雪瑤轉校，當中演員袁富華在劇中飾演校長，除了校長工作，還身兼學校雜務、中醫等職務，被網民笑指「好似蠟筆小新個園長首領！」



ViuTV 新劇集《反起跑線聯盟》首集講述Nora（梁詠琪 飾）的女兒瑤瑤轉到「樂悠悠幼稚園」上課，其中孔校長（袁富華飾）身兼百職，除了校長工作，還負責校園清潔、雜務、中醫等等，不少網民都認為孔校長完全是《蠟筆小新》園長的真人版，非常有親切感！

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《蠟筆小新》園長全名為高倉文太，是雙葉幼稚園的園長。因為樣子兇惡，經常被小新稱為「首領」，雖然他外表兇惡但實則心地善良，他除了擔任校長，更兼任校內多職，包括校車司機。

而在《反起跑線聯盟》飾演孔校長的袁富華曾演出多部電影，其中包括《翠絲》中飾演打鈴哥，袁富華更憑著此角色獲得第55屆金馬獎最佳男配角及第38屆香港電影金像獎最佳男配角；另外袁富華於《叔·叔》中飾演主角 海，更憑入圍提名第56屆金馬獎最佳男主角。

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