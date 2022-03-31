濕度高助長塵蟎生長　水洗日曬都不能清除　專家教路必需做呢兩步

每當天氣濕度高時，或許有部分人會特別容易敏感，皆因這種天氣最適合塵蟎生長。除了塵蟎有機會是致敏源外，塵蟎的糞便或是床具上長年累積的皮屑都有機會引起異位性皮膚炎、氣喘等疾病。因此如何正確地消滅最多塵蟎的枕頭、棉被等，是家長必學的事！



水洗、日曬不能除蟎

日本知識節目「世界一受けたい授業」曾對大眾清洗棉被前後結果做了塵蟎統計調查，發現高達80%的塵蟎在水洗清潔過後依然會存在在棉被上，而大部分認為有效的日曬，原來更是完全沒有消滅到任何塵蟎。

⏩⏩相關文章：濕度高關冷氣做錯一步竟有助霉菌滋長 必學6個天然抽濕除霉方法⏪⏪

除蟎第一步 製造陰暗環境

日曬之所以會失敗，原因是例如曬枕頭，塵蟎便會躲到枕頭的背光陰影處。日本塵蟎權威島野智之教授建議，塵蟎會於陰暗時活動，在清洗物品前，可拉上窗簾或是關上室內燈光，靜待約兩小時讓塵蟎都爬出來之後再以吸塵器清潔。不過家長要謹記，拆卸吸塵器的集塵袋時要小心，因為吸塵器並不能殺滅塵蟎，所以要小心處理避免塵蟎二度擴散。

除蟎第二步 高溫殺滅

島野智之表示，塵蟎在溫度60℃時會死亡，亦是為甚麼水洗、日曬不能除蟎的另一主因。因此，經過普通的清洗程序後，必需加入高溫焙乾這一步驟。使用烘乾機製造50℃以上高溫持續半小時，就能有效殺死塵蟎。

⏩⏩相關文章：媽媽必學｜潮濕天氣晾衫難乾 日本節目教3個室內晾衣物最佳方法⏪⏪