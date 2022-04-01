胡杏兒細仔同爸爸預祝生日　早前於內地確診預計隔離中度1歲生日

早前胡杏兒帶二仔及細仔返內地開工，其後兩個囝囝被爆確診新冠肺炎，現已痊癒並隔離中。日前胡杏兒老公李乘德（Philip）在Insatgram 貼出慶祝細仔李奕宏（Liam）生日照片，不過看著衣著打扮和月中為丈夫慶生時一模一樣，估計趁著胡杏兒未離港工作前預祝生日，而Liam亦有機會需要在隔離中度過生日。



胡杏兒老公李乘德（Philip）昨日（3月31日）在Insatgram 貼出慶祝細仔李奕宏（Liam）生日照片，表示細仔和自己一樣是3月壽星，並希望囝囝健康快樂。其實去年胡杏兒在4月6日才向大眾分享細仔Liam的誕生，今次變相證實Liam是3月寶寶。不過有網民就留意到這張照片中爸爸李乘德和Liam的衣著和月中胡杏兒貼出慶祝老公生日的衣著打扮一樣，相信是胡杏兒趁未離港工作前和老公囝囝預祝生日。

早前有內地網民爆料，聲稱胡杏兒細仔Liam及二仔Ryan確診新冠肺炎，並貼出疑有他們名字的醫院登記記錄，亦表示胡杏兒兩名仔仔隨媽媽回內地開工時染疫，現正身處深圳第三人民醫院，可能仍接受隔離治療中。胡杏兒其後透過工作室微博回應事件，承認兩個囝囝曾確診不過已經康復：「孩子們已痊癒，目前正在按照我們國家的防疫相關規定隔離。謝謝醫療工作者的辛苦付出，也謝謝各位朋友的關心。謝謝大家的關心，也謝謝所有防疫抗疫的工作者們。」因此，Liam有機會要在隔離中度過1歲生日。

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