教養｜應采兒家中嚴守2項餐桌禮儀　一原因從不問兒子要吃甚麼

近年來，在中國綜藝節目表現十分活躍、曝光率超高的陳小春、應采兒夫妻檔，有別於一般夫妻的相處模式，兩人經常會在鏡頭前互相調侃，逗得觀眾哈哈大笑，除此之外，兩人也時常在節目上分享一家三口的親子生活，暢聊育兒經。而應采兒一貫具有原則的教養方式，在每次節目播出之後，都受到不少觀眾的支持與讚賞。



先前，應采兒在陸綜《童言有計2》與眾多演藝圈媽媽大聊育兒經，當眾人談及「餐桌禮儀」時，應采兒便馬上表示，自己不喜歡將孩子託給爸媽照顧，因為爺爺奶奶總是會忍不住「寵孫」寵過頭，讓孩子無意間屢踩餐桌禮儀的不當行為。

應采兒在教育兒子時，堅持不能過於寵愛：（按圖了解）

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不當行為1. 煮飯前總是問孩子：想吃甚麼？

應采兒舉例，像是自己的爸爸每次煮晚餐前，總是會先問Jasper想吃飯還是吃麵？總是以孫子的意見為優先，不過，此舉卻令應采兒氣到不行，更火大地說：「這裏不是餐聽，有甚麼吃甚麼！」

雖然能理解應采兒的爸爸或許是想着：「反正都要煮飯，不如煮孩子愛吃的。」但一旁的袁詠儀反問，當孩子長大後，到別人家吃飯，難道別人還要問你家的孩子要吃甚麼嗎？因此，袁詠儀也很早就跟孩子說：「人家煮甚麼，你就吃甚麼。」

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不當行為2. 長輩轉桌讓孩子先吃

除此之外，應采兒也提到，有時候一家子一起吃一大桌合菜，有些長輩會先將菜轉到孩子面前，讓孩子先吃。這時，應采兒就會說：「不，我們可以等。」

儘管自己的爸爸因為寵孫，會跟Jasper說可以先吃，應采兒仍堅守自己的育兒原則，認為「孩子必須等長輩開動後，才可以開始吃」；應采兒也提到，若是盤子上剩最後一塊肉或菜，她也會告訴孩子，不能因為是自己愛吃的，就直接把菜吃光。

當節目主持人詢問應采兒是不是在生活中給孩子設立了很多規矩，應采兒也霸氣地回應：「這是基本禮儀。」固然嚴格卻必須做到！而應采兒的兒子確實也經常被稱讚是個家教很好、十分有禮貌的孩子。

雖然餐桌禮儀看似是由諸多小細節拼湊而成的，卻是可以在短時間看出一個人內在涵養的關鍵，從小養成孩子良好的用餐習慣，遠比等孩子長大以後再開始糾正，來得及時！

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：應采兒育兒從這2項餐桌禮儀開始：家裡不是餐廳，有什麼吃什麼！】