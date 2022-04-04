兒童健康｜天冷容易感冒發燒？或增生病風險　但「它」才是元兇

許多家長一旦發現家中寶貝有發燒狀況，即使是在大半夜，也會心急如焚帶着小朋友衝向醫院。父母最常詢問的就是：「醫生，是不是因為天氣太冷，我的小孩才會着涼感冒？」，到底天氣冷與着涼這兩者，是否為引發/加劇感冒發燒的重要因素？



氣溫低會比較容易感冒發燒？

來自台灣的吳其穎醫生表示，在寒冷地區被病毒感染而發燒的病患數，並無顯著增加，例如較高緯度的國家像日本、韓國，甚至是俄羅斯，這些國家一年四季比台灣冰冷的多，但其民眾感冒的盛行率，卻不因低溫而劇增。

而讓小孩之所以發燒感冒的主因，最常見的其實是病毒感染。病原體容易入侵人體的呼吸道，如鼻咽、口咽、喉咽等部位。一旦遭到入侵，就會引發驅逐病毒（病原體）的自然免疫反應，例如發燒、咳嗽、流鼻水等症狀。所以造成感冒發燒的主因，其實來自於病毒的傳染為主。

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着涼後容易引發感冒發燒？

此外，長輩常提及的「着涼容易感冒發燒」是否真有其事？

在1968年時，科學家讓44名自願者吸入鼻病毒噴液後，分成兩組做對照測試，第一組處於溫暖環境中，而對照組則身處冰冷環境中。最後測試結果顯示，不論是發病比例還是嚴重程度，兩組都無顯著差異，所以推斷着涼後其實並不會加劇感冒發燒的比例。

但根據2005年的醫學研究結果指出，着涼與感冒發燒是有其關聯性的！科學家將180名健康的受試者分成兩組，第一組讓他們脫掉鞋襪，下半身浸泡冰水產生一點失溫着涼的狀況，而對照組則是正常無失溫，後續結果追蹤發現，失溫組的感冒症狀比例竟是無失溫組的兩倍！

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吳醫生進一步說明，在日常生活中，我們身體的免疫力是良好的，即使平常可能接觸到少量的感冒病毒，但鼻黏膜的免疫防線可以有效阻止病毒入侵，因此身體並非碰到病毒就一定會遭到感染。但一旦着了涼，鼻黏膜血管收縮的結果，供應鼻黏膜的免疫細胞數目就可能不足，導致鼻黏膜的防禦工事潰堤，若身體此時遭到感冒病毒入侵，發燒、咳嗽等症狀便可能相繼出現。但如果一開始就接觸到高劑量的感冒病毒（如同1968年的研究），則後續無論有沒有着涼，都容易導致感冒的發生。

感冒發燒其實是病原體感染造成

吳其穎醫生也呼籲，不論是面對新冠病毒的疫情，或是一般感冒病毒，雖然健康的人不會單純只因爲氣溫的冷熱、身體是否有着涼而直接產生感冒發燒的病情，但因病毒是傳染力非常強的病原體，一旦與帶有大量病毒的患者處於同一空間，透過近距離接觸或飛沫傳染，就特別容易突破免疫防線受到感染。因此落實防疫新生活，維持社交距離，適時配戴口罩、勤洗手，這樣才是最為嚴謹的作法。

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