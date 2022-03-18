兒童身高｜牛奶早上喝　不及這時間喝更好？原來這是骨質成長時段

無論早餐吃甚麼，許多人都喜歡配一杯牛奶，為自己的身體補充養分。不過早晨喝一杯牛奶，對健康幫助到底如何呢？最近日本營養師平井千里，就講解關於喝牛奶相關時機的問題。



牛奶原來也有最佳飲用時段：（按圖了解）

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平井在日本媒體《All About》撰文，以「時間營養學」進行分析，表示每個人身體都有所謂的「日週期」、「星期週期」、「月週期」、「年週期」、「90分週期」等五大節奏。而所謂的「日週期」其實有25小時，但真正的一天卻只有24小時，才會使得人類不容易維持規律作息。

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根據人體的週期來看，骨質的成長經常發生在夜間。不管是大人還是小孩，晚上都會分泌成長賀爾蒙，這類賀爾蒙能夠幫助骨骼強化等等。也就是說，如果在夜間喝牛奶，那麼吸收的鈣質就能在過程中得到吸收。

因此，在晚餐至睡前這段期間喝牛奶，效果其實比一早喝還要更好。例如有些人喜歡在洗完澡後來杯牛奶，正好是最理想的攝取時機。如果擔心牛奶的熱量過高，也可以選喝脫脂牛奶，或者乳酪一類的乳製品。如此一來，不只可以幫助小孩子長高，對成年人來講，也能降低骨質疏鬆症的風險。

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