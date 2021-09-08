冷氣機長開夏天電費貴到喊？除搭配風扇使用　還可這樣平價慳電

天氣越來越熱，想要好好吹冷氣度過一個舒適的夏天，但一想到電費帳單的金額又不敢恣意揮霍，用了一堆不合適的方法以為可以節省電費，最後不但把自己搞得一身狼狽，又沒辦法真的省錢省電，以下介紹 5 招居家省電小撇步，既可以度過清涼的夏日，又可以讓荷包不失血。



1. 冷氣定溫搭配風扇

將冷氣的溫度調低，不一定是讓空間降溫最有效的方法，但一定是最耗電的方法。有些人為了讓空間快速降溫，會把冷氣開到 23 度甚至以下，溫度差距過大，冷氣就相對的需要更大的功率運轉製冷，且為了讓室溫一直維持在設定的溫度，讓冷氣持續低溫運轉就是耗電的根源。其實人體最舒適的溫度其實是室溫 25 度至 26 度左右，只要將冷氣設定此溫度，並搭配循環風扇讓冷空氣快速的佈滿整個空間，不但能迅速將溫，也是非常省電的做法。

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2. 裝上隔熱窗簾或隔熱紙

現代居家設計經常會有大面落地窗、觀景窗的設計，雖然能夠保持通風、隨時欣賞美景，但卻也讓毒辣的太陽直接曬進家裏，不但室內會快速升溫，長期日曬也可能讓家具變質或褪色。建議可以在窗邊加裝遮光、隔熱窗簾，如果不想讓窗簾遮擋窗外的好風景，也可以在窗戶貼上隔熱紙，只要能隔絕室外的高溫，家裏的冷氣也就不用運轉得那麼辛苦囉！

3. 使用透氣、涼感家具

家具的材質不僅是從視覺上左右居者的感受，真正使用上也會有實質影響，例如絨毛地毯，看起來軟綿綿的很溫暖，實際上也真有保暖效果，如果從冬天一路用到夏天，就像是夏天穿長袖喊熱一樣。建議夏天可以更換透氣或涼感的家具，如果大型家具不方便更換，也可以從軟件的部分着手，像是梳化套、床墊、枕頭、被套等，只要讓熱度能夠順利散去，就能有效降低夏天的用電量。

4. 冰箱保持乾淨清爽

冰箱也是夏季很常使用的電器之一，無論是要拿冰淇淋或是冰冰涼涼的飲料，冰箱總需要開開關關。冰箱的運作原理和冷氣相似，持續製冷就會不斷耗電，若要讓冰箱擁有最好的製冷效果，除了盡量一次將想拿的物品拿齊以外，按照物品種類放整齊，可以快速找到想拿的東西，冰箱至多放至 8 分滿，並且不要擋住出風口，讓冷度可以順利蔓延至每個角落以減少電力消耗。

5. 善用自然光線

電燈自從被發明以來，就成為人類不可或缺的重要元素了，要在黑暗中從事任何活動都需要電燈，也因為這麼理所當然，經常忘記它也是耗電的品項之一，要省電除了隨手關燈、將燈泡換成省電燈泡之外，如果家中有充足的日光，白天可以盡量善用日光所帶來的光線，能不開燈就盡量不開，抑或是在居家場域規劃時，將書房靠近窗邊，多利用自然光線所帶來的便利。

除了以上 5 點省電方法，也要特別注意家中電器是否有過於老舊的問題，太老舊的電器也會增加耗能。省電是夏日的長期抗戰任務，想要節省能源、減少荷包支出，就要有正確的省電觀念，如果照以上方法做，電費還是居高不下，那就要檢視一下是不是有沒注意到的吃電怪物，唯有清楚了解自己的用電狀況，才能真正成為省電達人喔！

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】