迪士尼5個官方平台連續15日為小朋友提供線上活動　睇片動腦筋

疫情來襲，本港的主題樂園尚未開放，小粉絲們仍未能親身探望最喜愛的卡通角色。不過，香港迪士尼由即日開始，一連15日在5個官方平台發布豐富的線上影片，專為小朋友設計遊戲和活動，一齊動動手又動動腦，等待樂園重開之日！

（圖片由香港迪士尼提供）



雖然未能入園，亦能感受香港迪士尼的奇妙魔法。由即日起，香港迪士尼的5個官方平台，包括香港迪士尼樂園官方 Facebook 專頁、DisneyMoments HK Facebook 及 Instagram 專頁、MagicPost 米通 Facebook 專頁、香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭（Michael Moriarty）官方 Instagram 專頁、香港迪士尼樂園度假區親善大使 Facebook及 Instagram 專頁一系列豐富線上節目，以迪士尼獨有的魔法發放歡樂，提醒大家即使面對不同挑戰，都要跟「奇妙夢想城堡」一樣擁有傳遞勇氣、希望和無盡可能的信念！

活動時間表

今日( 4日）已發布了頭炮片段，一眾迪士尼好友和小朋友一齊做運動，保持身心健康和心境開朗！而之後還會有為在家小朋友特別設計，讓他們郁動身手、動動腦筋的小活動，又有充滿迪士尼特色的趣味教學，包括畫畫、手工藝、烹飪或探索環保小知識的內容。作為迪士尼粉絲，當然不能錯過網上「暢遊」樂園以及不同的表演片段。

集1000讚好即送出5000張門票

為答謝及回饋社區，並於樂園重開時能更進一步為社區帶來更多正能量，香港迪士尼樂園官方Facebook專頁將於4月6日推出特別活動，邀請賓客共同為當日活動帖子讚好，並留言分享在這段在家抗疫的日子最想感謝的人及背後故事。只要集合超過 1,000 個讚好，香港迪士尼隨後會向五個慈善團體送出合共 5,000 張樂園一日標準門票，受惠機構包括香港明愛、香港青年協會、香港路德會服務處、香港社區組織協會及學前弱能兒童家長會。另外，留言最有心思的三位賓客，亦有機會獲贈樂園一日標準門票。