迪士尼音樂會4月重臨！ 結合經典公主電影場口及音樂 小朋友必睇

迪士尼音樂會曾在香港舉行2次，每次都一票難求，今年4月音樂會將再度回歸。今次的迪士尼音樂會將會有更多新的演出元素，以經典迪士尼電影畫面和演奏結合，小粉絲千萬不要錯過！



迪士尼音樂會「DISNEY IN CONCERT: A Magical Celebration 2022」宣布於今年 4 月 30 日至 5 月 1 日回歸，香港著名指揮家馮嘉興率領的「HKSW交響樂團」率領演出，於九龍灣國際展貿中心（Emax）共演出4場。

圖片來源：01空間

迪士尼音樂會將以迪士尼歷來最受歡迎的動畫，包括《冰雪奇緣》、《阿拉丁》、《美女與野獸》、《魔髮奇緣》、《小美人魚》及《花木蘭》，通過與原版動畫電影的畫面完美同步和音樂結合起來，呈現現出一場豐富的音樂盛宴。

DISNEY IN CONCERT A Magical Celebration 2022

日期：2022年 4月30日 及5 月1日

演出時間：3時及7時30分

演出時長：約110分鐘（包括一節15分鐘中場休息）

地點：九龍灣國際展貿中心3樓 匯星

票價：HK$580, $480, $380, $280

由即日起至2022年4月26日，在 「01空間」 網上購票可享免手續費優惠及可獲較前坐位。門票數量有限，售完即止。

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