居家抗疫｜聽迪士尼金曲學唱歌奏Ukulele　6線上居家活動探索太空

居家疫情，小朋友網課以外，還剩下不少時間，與其無所事事，倒不如讓他們培養音樂興趣，鼓勵他們學習樂器，既可以陶冶性情，又可訓練小朋友的專注力和紀律。坊間有不少藝術中心都舉辦線上音樂課程，讓小朋友足不出戶都可培養音樂興趣與修養，另外亦有3大興趣班以供選擇。



迪士尼金曲邊聽邊學唱歌 有機錄製歌曲發佈

迪士尼有不少音樂都深受小朋友歡迎，是培養他們音樂興趣的好開始！通利音樂藝術中心特選4堂初階班及15堂表演班，讓小朋友跟隨專業導師，逐步建立唱歌技巧，包括發聲、 呼吸及音準及吐字等，而且課程全部採用迪士尼經典主題音樂作教學素材，增加小朋友的投入感。此外，參加表演班的小朋友更有機會到通利音樂藝術中心錄製歌曲，並於社交平台發佈，與知音分享。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

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迪士尼兒童唱歌線上音樂教室

「01空間」優惠價

小組恆常班：$980（原價：$1088）

小組表演班：$3300（原價：$3666）



4弦Ukulele完成課程獲證書 跟老師合奏迪士尼樂章

夏威夷小結他Ukulele，外型輕巧，加上只有4條弦線，特別適合初學樂器的小朋友，只要跟隨導師的指導，就可以輕鬆彈奏出合弦，和老師合奏出迪士尼的經典樂章。學習過程中既可以訓練小朋友的音樂感，又可訓練小朋友的小手肌。完成課程的學員更可獲頒發證書一張，肯定他們的努力。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

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迪士尼夏威夷小結他 Ukulele線上音樂教室

「01空間」優惠價

小組恆常班：$1100（原價：$1222）

小組表演班：$3500（原價：$3888）



聽故事認識樂器樂理 感受節奏韻律

要培養小朋友對音樂的興趣，不一定要學唱歌或樂器，聽故事一樣可以！「網上音樂搖籃」音樂課程適合3至6歲的小朋友，課堂中導師會用古典音樂，結合廣東話歌詞，自創具特色的本土兒歌。另外，導師亦會透過故事，讓小朋友認識管弦樂團樂器、基礎樂理知識、感受音樂的韻律等。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖看「網上音樂搖籃 」幼兒音樂課程詳情

「網上音樂搖籃 」幼兒音樂課程

「01空間」優惠價：$1100（原價：$1200）



故事創作 訓練敘述能力鍛煉思考

小朋友喜歡看故事書，既可以多學幾個生字，又可以提升他們的想像力。不過若然可以創作自己的故事，相信令他們更有成功感。《水晶神殿》線上故事創作課程就是以《水晶神殿》的故事為藍本，學生需要續寫這個故事，藉此提供他們的故事敘述能力、策略性思考能力和協作性決策能力。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖看《水晶神殿》線上故事創作課程詳情

《水晶神殿》線上故事創作課程

「01空間」優惠價：$2000起（原價：$2100起）



探索生物奧秘科學知識 啟發批判性思考

小朋友對未知的世界充滿好奇，尤其地球上不同生物，甚至外太空的神秘領域！《未知新世界》線上生物學基礎課程適合8-14歲，對生物、地理、太空知識有興趣的小朋友參加。課程會從地球出發，一步步認識身邊的動物、演化、生態系統，最後更會飛出外太空，認識地球以外的環境，啟發他們批判性思考，網課更會邀請小朋友互相合作，藉此訓練他們的社交能力。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖看《未知新世界》 線上生物學基礎課程詳情

《未知新世界》 線上生物學基礎課程

「01空間」優惠價：$2000起（原價：$2100起）



18小時追夢課程 結合創意科技訓練解難能力

小朋友創意無限，如果可以結合科技，更可訓練他們多角度思考。DreamCamp舉辦「同理科創啟夢營」，讓小朋友體驗網上學習經歷，在六天共18個小時的追夢課程中，以同理心出發，運用創意和科技，去解決不同疑難。此外，參加活動的學生需要合作，藉此擴闊他們的社交圈子，增強他們溝通及表達能力。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

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DreamCamp同理科創啟夢營

「01空間」優惠價：$2700（原價：$3000）

