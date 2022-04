李璨琛「男人式湊仔」邊瞓覺邊湊女　元元變咗睇住爸爸瞓覺

李璨琛太太經常分享囡囡李元元的生活點滴,日前她貼出老公照顧囡囡的照片,只見李璨琛在一旁睡著,元元則在一旁開心看電視,媽媽不禁表示「成日話合埋眼都可以睇住個女,睇吓睇吓通常係個女睇住佢瞓覺或者係變咗個女睇電視」,而不少網民都表示理解,更有網民表示「95%老豆都有呢個情況出現!」。其實除了李璨琛,梁靖琪老公、Coffee 老公都有試過這種「男人式湊仔」,引起不少媽媽共鳴。



李璨琛老婆在元元的Instagram分享老公照顧囡囡的照片,只見李璨琛在一旁睡著,元元則在一旁開心看電視,並露出搞怪表情,媽媽不禁留言表示「李老豆一貫作風,成日話合埋眼都可以睇住個女,睇吓睇吓通常係個女睇住佢瞓覺或者係變咗個女睇電視🙄🙄🙄 #LU表示 #你瞓覺就啱喇😚」。有網民表示「其實唔係得李老豆有尼個現象,應該95%個個老豆都有呢個情況出現⋯⋯呢個只係老豆先有嘅超能力「瞌埋眼冇耳膜睇住仔女能力」」。

其實李璨琛已經並非第一次用這種方式湊女,李璨琛老婆早前分享CCTV影片,只見家中只有元元和爸爸李璨琛,媽媽翻看CCTV影片時發現了搞笑的一幕,爸爸在梳化睡著,而元元則攤在地板,雙眼半開合一臉無奈的樣子,媽媽忍不住大笑:「你地(哋)兩父女想點,生活係呢個屋企你哋好唔開心咩,睇到個人都絕望埋,最絕望畫面大獎」有網友更留言:「好似謀殺案現場!」相當搞笑。

梁靖琪早前分享老公湊仔的搞笑畫面,只見老公和囝囝雙雙攤著,爸爸在梳化上而兒子在地上睡覺,完全是典型的「男人式湊仔」!梁靖琪亦搞笑留言「Nap Is Much Needed On A Sunday😂」

梁靖琪分享老公湊仔的搞笑畫面。(梁靖琪ig)

除了梁靖琪,Coffee老公、李璨琛都有同樣湊仔方法。Coffee林芊妤早前在IG分享老公的湊仔畫面,她說:「話說我頭先因為忙緊工作既野(嘅嘢),叫老公幫手氹一氹BB瞓覺,然後我傾完電話出到廳⋯」她問老公為何兒子睡在地下,老公回了一句:「佢好叻呀自己訓(瞓)著左(咗)」Coffee笑指這是「男人式湊仔」、「唔知以為BB俾人扑暈左(咗)」。有網民更指:「男人湊仔,有呼有呼吸已經好好,唔可以要求太多!」

