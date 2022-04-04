李璨琛「男人式湊仔」邊瞓覺邊湊女　元元變咗睇住爸爸瞓覺

李璨琛太太經常分享囡囡李元元的生活點滴，日前她貼出老公照顧囡囡的照片，只見李璨琛在一旁睡著，元元則在一旁開心看電視，媽媽不禁表示「成日話合埋眼都可以睇住個女，睇吓睇吓通常係個女睇住佢瞓覺或者係變咗個女睇電視」，而不少網民都表示理解，更有網民表示「95%老豆都有呢個情況出現！」。其實除了李璨琛，梁靖琪老公、Coffee 老公都有試過這種「男人式湊仔」，引起不少媽媽共鳴。



李璨琛老婆在元元的Instagram分享老公照顧囡囡的照片，只見李璨琛在一旁睡著，元元則在一旁開心看電視，並露出搞怪表情，媽媽不禁留言表示「李老豆一貫作風，成日話合埋眼都可以睇住個女，睇吓睇吓通常係個女睇住佢瞓覺或者係變咗個女睇電視🙄🙄🙄 #LU表示 #你瞓覺就啱喇😚」。有網民表示「其實唔係得李老豆有尼個現象，應該95%個個老豆都有呢個情況出現⋯⋯呢個只係老豆先有嘅超能力「瞌埋眼冇耳膜睇住仔女能力」」。

其實李璨琛已經並非第一次用這種方式湊女，李璨琛老婆早前分享CCTV影片，只見家中只有元元和爸爸李璨琛，媽媽翻看CCTV影片時發現了搞笑的一幕，爸爸在梳化睡著，而元元則攤在地板，雙眼半開合一臉無奈的樣子，媽媽忍不住大笑：「你地（哋）兩父女想點，生活係呢個屋企你哋好唔開心咩，睇到個人都絕望埋，最絕望畫面大獎」有網友更留言：「好似謀殺案現場！」相當搞笑。

梁靖琪早前分享老公湊仔的搞笑畫面，只見老公和囝囝雙雙攤著，爸爸在梳化上而兒子在地上睡覺，完全是典型的「男人式湊仔」！梁靖琪亦搞笑留言「Nap Is Much Needed On A Sunday😂」

梁靖琪分享老公湊仔的搞笑畫面。（梁靖琪ig）

除了梁靖琪，Coffee老公、李璨琛都有同樣湊仔方法。Coffee林芊妤早前在IG分享老公的湊仔畫面，她說：「話說我頭先因為忙緊工作既野（嘅嘢），叫老公幫手氹一氹BB瞓覺，然後我傾完電話出到廳⋯」她問老公為何兒子睡在地下，老公回了一句：「佢好叻呀自己訓（瞓）著左（咗）」Coffee笑指這是「男人式湊仔」、「唔知以為BB俾人扑暈左（咗）」。有網民更指：「男人湊仔，有呼有呼吸已經好好，唔可以要求太多！」

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