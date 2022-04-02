鄭中基兩度居家隔離首先送走子女　分享2個抗疫方法減低中招機會

第五波疫情稍為減緩，不過育有一對仔女的鄭中基在YouTube頻道「機動電視台」昨（31日）上載的短片中卻大呻拍攝工作要「回歸三人製作」，只因多位同事先後確診，令公司上下都要隔離，而他兩次家中自我隔離後檢測均呈陰性，成為公司中少數沒有中招的「倖存者」。



多位同事確診 全體員工居家隔離

在鄭中基YouTube頻道昨日上載的新短片中，只有鄭中基、經理人湘姐及助手Stephanie三人戴著口罩現身，他們大嘆近日的拍攝工作「回歸三人製作」，沒有人揸機、打燈、化妝，只因公司中多位同事先後確診，有同事更被安排入住粉嶺方艙醫院隔離，成為該院「第一手住戶」。

湘姐是公司中第一位染疫者，她表示當日與教練在公司做了一整個下午運動，教練平時十分謹慎，每日都會先在家中進行快測，得到陰性結果才會出門，不過翌日她卻接到通知教練檢測到陽性，而同日Stephanie的丈夫也染疫，公司於是宣布集體隔離，在家中工作並每日進行快測監察。

鄭中基笑言要一人分佈多角完成短片拍攝工作。（鄭中基IG圖片）

鄭中基隔離先送走子女

鄭中基表示，當知道成為密切接觸者後便馬上開始在家中隔離，並將一對子女送往父母家暫住，家中只有他和太太，而自己則單獨留在睡房中，「飲食的話，就是在房門外放一張桌子，家人把食物放在桌子上，我拿完食物後就關門。所有東西都在房間內進行，沒有出過房門。」至隔離第6日及第7日，他連續兩日快測得出陰性，便出關回公司繼續拍攝工作。

不過鄭中基憶及，當時出關後第二日便是他的生日，而生日後一天就收到另一同事確診的消息，而該同事正好有份出席拍攝工作，所以他又要再次隔離：「即是我出了關一天，吃了一頓生日飯，我本身也已經很擔心那餐生日飯，因為我還未知道九虎（同事）確診，我是生日飯之後那天才知道，之後我便很緊張，又隔離多一個星期。」

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最重要放鬆心情及做運動

兩次隔離後，鄭中基的檢測結果皆為陰性，成為公司中少數沒有中招的「倖存者」。他認為抗疫期間，最重要是保持心境健康及要多做運動：「不能抱著『今次死了』的心態，這樣的話就會疑神疑鬼，好像全身都感到不適，所以首先要放鬆自己。第二就是平日多做運動，即使平日沒有做運動的都要試一試，例如站立蹲下，連續做也已經會流汗，拉筋之類的活動在床上也可以做到，或是做一些仰臥起坐，總之要多做運動。」

鄭中基兩次隔離時，都第一時間將子女送往父母家暫住，而自己則足不出房，由太太負責送飯。（余思敏IG圖片）

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Stephanie也分享，當得知丈夫確診及出現發燒的症狀時，已馬上叫媽媽接走年幼的兒子，不過家中只有一張睡床，她只能繼續與染疫的丈夫一起睡覺，「大家的頭朝相反方向，即腳對頭，而且我們會戴著口罩睡。」不過她坦言此方法並不可取，因為口罩在睡覺期間也會鬆開或掉落，「所以我的方法就是提高自己免疫力，那個星期我不停榨果汁、不停吃菜、不停做運動，增強自己免疫力，所以現時已第三次成為密切接觸者，我也暫時仍是倖存者。」

現已康復的湘姐則表示，確診者最重要是妥善處理心情，因為長期困在房中，心情難免受到影響，所以她會做點事令自己舒服一點：「例如那兩個星期我會繼續化妝，就是希望即使我困在一個空間、不用見人，但也有化妝那過程，看著鏡我會心情好，我還會如常更衣，好像我會外出一樣，要想一個方法令自己心情舒服一點。」