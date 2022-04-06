維他命D或能減輕新冠「重症」　營養師媽媽分享6種食物及進食份量

新冠病毒的傳播力強，港大微生物學系講座教授袁國勇指未來6至9個月將會出現第六波疫情，小朋友除了可以注射疫苗之外，增加自身的抵抗力亦尤其重要。育有一對孖女的營養師媽媽Katrina早前在社交媒體分享，小朋友吸收足夠的維他命D可以減輕嚴重病情，而她每星期會和女兒們至少2次活動會「曬太陽」，以及每星期至少進食2次2種食物，就不用額外補充維他命D。

(部分圖片由受訪者提供)



新冠病毒無色無味，傳播力強，令人防不勝防。小朋友在平日的飲食上多加注意，也能增加抵抗力，萬一「中招」都能減低重症病徵。「營孖媽」Katrina早前分享，吸收維他命D並不能預防新冠肺炎，但是可以減輕重症。她習慣每星期至少2次帶女兒外出，做至少30分鐘運動兼「曬太陽」 ，另外每星期進食2次三文魚和冬菇，已不需額外補充維他命D。

不過，她明白玩時很多小朋友都在家抗疫，減少外出，那媽媽可以多選擇以下含較多維他命D的食物給小朋友，其中以三文魚和冬菇的含量最為豐富：

而維他命D也不是吃得愈多愈好，不同年齡人士亦有攝取上限，不宜超過標準的攝取量。

此外，如果想為小朋友購買補充劑，亦需要留意維他命D和某些藥物有相互作用，如有長期服用藥物，服用維他命D補充劑前宜先咨詢醫生或營養師 。