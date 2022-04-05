確診康復中醫建議做5件事加快身體復原　每日3分鐘按小兒穴位強肺

本地第五波新冠疫情中招數以百萬計，雖然當中大部份人約7-10日已康復，但不少患也指出康復後，身體狀況不如之前。註冊中醫師胡凱淋指出新冠肺炎為肺炎之一，因此首先襲肺，讓肺氣受損，容易出現肺病，肺氣虛中氣不足而氣喘乏力等。建議大人小朋友可以在康復後進行以下5件事，加快身體回復。



疫症橫行，即使簡單咳嗽兩聲，亦會害怕自己是否已染疫。胡凱淋醫生指：「從西醫角度，一切確診皆以病毒測試為準，包括由政府進行的核酸檢測，以及一些相對準確度較低的新冠肺炎簡單快速測試劑。然而，從中醫與西醫最大分別，西醫在於治療「人的病」，故治療前必須先了解患者所患何疾，在針對該細菌、病毒、或自身免疫問題、機制問題，去對症用藥施治。」

由於中醫在於治療「病的人」，故不論所患何病，更重要是患病時人的症狀、表現、體質、人體狀況為何。胡凱淋醫師說:「因此，即使有A、B、C三位患者，同屬中新冠肺炎，他們的表現亦有所不同，中醫所處方用藥、治療方案亦故然有不同，我們針對患者身體調整相應的『扶正袪邪』治療方案。」

胡凱淋醫師指出新冠肺炎患者普遍來說都會表現為上呼吸道，以致全身症狀，「包括咳嗽、多痰、氣喘、易疲勞乏力，嚴重者發燒、口乾涸、難以入睡、腹瀉或便秘等等。不同體質的人染疫亦會有不同症狀，甚至有部份檢測結果陽性患者可以無症狀如常人，因此以上症狀只供參考。」

正因為新冠肺炎為肺炎之一，故此首先襲肺，胡凱淋醫師說:「讓肺氣受損，容易出現肺病，包括肺氣上逆而咳嗽，肺衛氣虛而出現的皮膚問題如紅疹，肺氣虛中氣不足而氣喘乏力等。肺累及脾，亦見脾胃受損易生痰儲痰，消化道功能變差而影響排便。如果康復者在核酸檢測中呈陰性，確保病毒已『清零』，可以利用湯水、茶飲、運動及穴位推拿盡快令身體回復。」

按圖即睇5個加快身體回復建議:

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