疫情三年│兒童現抑鬱焦慮、飲食失調　專家6個建議彌補心理影響

香港的新型冠狀病毒疫情斷斷續續接近三年時間，影響兒童心理健康已成為近日抗疫重要議題之一。有研究發現疫情期間不論成人或兒童，抑鬱、焦慮、飲食失調等比例上升，正向教育及兒童發展升學專家Ken Sir指出父母對疫情的態度，對小朋友的安全感影響深遠，建議家長可與子女談論疫情的問題與睇法，有助減低孩子不安感。



Ken Sir認為孩子會根據周圍成年人的反應以面對生活上重大的改變，他說:「因此，對於父母來說，重要的是以冷靜的心態跟你們的子女來談論新型冠狀病毒，這有助減低對孩子安全感的影響。精神科專家建議，家人要多關懷與善用社會資源，重視兒童心理健康服務。」

點圖即睇Ken Sir給家長6個建議:

+ 2

建議一：打開話題

Ken Sir 建議家長首先可通過詢問適合孩子年齡段的簡單問題，了解孩子對疫情的狀況程度，例如「你知道學校現在為什麼關閉嗎？」、「你從新聞中，有聽過世界各地的人生病嗎？」等相引導思考的問題，「家長在對話時應保持、鼓勵、開放及溫和的態度，同時幫助糾正孩子可能存在的錯誤信息。」

建議二：開放溝通

家長鼓勵孩子並以開放和誠實的溝通是很重要，Ken Sir說：「家長誠實地回答孩子的問題，是可幫助孩子感到被認可和支持。在整個對話過程中，幫助孩子感到安全，但要保持誠實，僅提供孩子需要或感興趣的詳細信息。如果孩子問了些你無法回答的問題，請如實地說不知道，然後邀請孩子一起尋求答案。」

建議三：接納、管理情感

隨著新型冠狀病毒疫情的惡化，許多人感到社會失控。Ken sir指出，父母是家庭的領航燈、守護員，所以要注意及幫助孩子，以健康的方式管理自己的情感和接納表達憂慮的權利。「告訴孩子他可以在家中做的事情，從而提升自己的自控能力。」

建議四：重建生活模式

Ken Sir指出疫情期間，由於學校、工作場所、社區資源和公共設施的關閉，對家長與小朋友來說造成重大變化。他建議：「重新調整常規生活模式，家長可定期進行一些活動，包括在家裡玩耍、學習、健身、放鬆和做家務。家長建立一個可靠的生活模式將會幫助小孩，在這些不明確的時間段內感到安穩。」

建議五：塑造積極思想

家長塑造積極的思想和健康行為，並保持自己的身體，情感和心理的健康是很重要，「可能家長要照顧不同年齡段的孩子，那麼家長的選擇可能會對小孩產生不同的影響，家長應表現出積極的態度，面對突如其來的變化。」Ken Sir說。

建議六：親子玩耍

最後最重要的是，家長要騰出時間與孩子玩耍，Ken Sir說：「各個年齡段的人都應該騰出時間，進行簡單地玩耍，並在家做他們喜歡的事情。家長可多與孩子進行自由活動及家庭活動。」

Ken Sir特別設計兩個有趣的家庭遊戲，家長可按孩子的不同能力，在家中跟孩子一同遊玩，讓孩子在疫情間感受到安全及苦中一點甜。

按圖即睇兩大居家遊戲: