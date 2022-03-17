3孩媽媽竹篙灣苦中作樂把營飯變美食　樂觀面對隔離、確診至康復

第5波新冠肺炎疫情持續嚴峻，有市民對被送往社區隔離設施存有疑慮，有一名3孩媽媽於社交平台發佈自己與家人在竹篙灣隔離營的生活片段，介紹營內設備、物資及營飯。媽媽更就地取材，用有限廚具翻煮食物，令難吃的營飯變成茶餐廳味道；又利用早餐食剩的炒蛋，配合獲派物資中的零食製作風味下午茶；她回覆記者時表示，一家人在確診期間，遇到情緒低落時，會與女兒玩「護眼望樓遊戲」，找出附近大廈居民晾衫特色，連網民都留言大讚她是一位隨遇而安、心態正面的好媽媽!



Joe是一位鋼琴老師，與救護員丈夫育有三位女兒，由於大女兒1月時上過確診老師的面授課堂，故被列為緊密接觸者需送往隔離營。在衛生署人員安排下，一家五口被送往竹篙灣隔離營；由於每房只能住兩人，而Joe的大女是密切接觸者，於是Joe決定陪大女隔離14天，而另外兩位女兒可跟爸爸同住以方便照顧，隔離期為5天。

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讓孩子學習責任與忍耐

對於剛入營的心情，Joe坦言：「希望順順利利，保持檢測陰性結果，過年前能平安回家。這是一個特別的staycation經驗，一次很好的學習機會，學習什麼叫做體諒，什麼叫做配合，什麼時候應該問，什麼時候應該耐心地等，為什麼要忍耐，學習必須和想要的分別，學習負責任、感謝各位工作人員。」

由於外間不時傳出隔離營內餐點難吃的消息，所以Joe也有心理準備。「由正式隔離的第一天起，已發現很多有心的機構為隔離人士提供幫助，而飯餐亦不是傳聞中的難以忍受，其實香港抗疫人員在制度下已經盡量幫助隔離人士，笑著過日子總比怨著過日子好，隔離也要像Staycation 般開心，餐是難吃的，但好吃吃多點，不好吃就吃飽算，艱難時間，互相配合，抗疫人員也壓力大，求其是但平安過，太閒沒事做就練習剪片。」

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隔離期間自製美食

Joe表示在隔離期間，有遇過難以入口的飯餐，於是她想到就地取材，利用有限的食材及惟一可以加熱的電水煲，將難吃的意粉放在洗手盤沖洗，再加入即沖粟米湯粉及場內安排的牛奶，翻煮成白汁意粉，女兒的食評是：「似普通茶餐廳的味道!」



另外，Joe亦利用派發的零食蝦餅，製作東南亞風味下午茶，她決要將隔離的日子過好，令大家放心。她更建議要隔離人士自備以下醬料：「辣椒醬、xo醬、芝麻沙律醬、鰹魚汁，可令聞風喪膽的隔離營餐重回人間。」

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神隊友湊女有方

Joe的丈夫與兩位女兒在另一隔離房間時，也常發短片報平安，見他替女兒紮好辮子、安排女兒做小手工，玩「茶餐廳」遊戲及安排她們跳舞多運動，令Joe感到安心。而丈夫的同事更窩心送來水果及慰問卡，令他們一家感覺溫暖。

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回家後確診

Joe與家人如期隔離完成回家後，約一個多月後，她的外傭先感到不適並確診，而她與家人亦相繼確診。她說：「非常感恩，在我需要的時候，總會出現真心想幫我及支持我的人，我發現自己身邊有很多很願意幫助我的人，廣州的表姐立即幫忙購買藥品寄來，學生家長不但體諒我未能跟進比賽錄音，還自薦幫手其他學生錄音，同事們立即提出代我跟進這星期的校際比賽安排，不認識的鄰居送來物資等等......的確，時現在情況很差很不到位，那就在自己能力下盡做吧，總有些東西能令自己開心＆欣賞的！埋怨＆負能量是會增加患癌風險的！每次當女兒們哭、投訴或想立即得到關注時，我就會問她們4個問題：『（xx 事）會令你受傷嗎？（xx 事）會令別人受傷嗎？你的想要是必要的嗎？得不到就會死嗎？』

大女患有先天心臟問題也現病徵

而Joe年紀最小的3歲細囡小wing也出現病微，「經過九小時的戰鬥，退燒了、精神了，有食慾。以為是過了？不是！晚飯後，最最最令我擔心，患有先天心臟問題的大家姐開始出現病徵了。」3位小朋友再加3位成人，在500多呎的家居隔離，Joe直言很「心累」，「空間細，還要屋家隔離，消毒速度是關鍵，幸好這方面老公幫到忙。」

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病發期最令媽媽難受是

Joe一家採取的居家隔離措施是，「確診者之間都要保持距離，在家要戴口罩，不可一起進餐，以免重複感染，所以每天都要拒絕女兒們的抱抱請求，這是我隔離期間最傷心的事。」

幸而全家人最後都康復，Joe有感而發：「很多時候，我們因為太習慣幸福，會令你不懂珍惜，隔離令孩子們明白，能在一起不是必然的，有姊妹玩伴一起玩不是必然的，有人有力氣和你吵鬧不是必然的，有人和你搶吃不是必然的，有人抱著你的冰腳掌給取暖不是必然的，陰性檢測後，我在家裏的實施的隔離規則取消，她們脫掉口罩後，起床的第一件事，就是抱著一起在床上翻滾......」

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