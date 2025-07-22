暑假｜別看輕共讀意義！助孩子學習新單詞　你講得不好聽也沒所謂

暑假期間，家長跟孩子待在家裏大眼瞪小眼，父母也不知道該怎麼辦才好？其實有個已經有大量科學研究證實對孩子有多方面益處，且不用多花錢的活動卻又常被遺忘的，那就是「親子共讀」，其除了提升孩子發展能力、增進彼此關係還能穩定情緒、釋放壓力。



共讀用對話進行 增加語言發展

台灣衛生福利部南投醫院小兒感染科丁佩如醫生指出，親子共讀能促進幼兒腦部及語言發展，增進孩子的認知能力及日後的理解能力，家長不用花錢送孩子去上腦部開發的課程，抱着孩子跟他講故事互動就是最好的全腦開發課了！

丁佩如醫生表示，有人可能會說嬰兒這麼小他聽得懂嗎？也有人說我講故事不好聽，故事機講得比我好聽啊！其實共讀的重點並非灌輸孩子故事的內容，而是以書本為媒介讓家長跟孩子互動，除了讓嬰幼兒熟悉家長講話的聲音、增進親子情感連結，還能運用對話式共讀的技巧來誘發孩子更多的口語，促進他的語言發展也能培養閱讀的興趣。

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對話式共讀 擴展孩子新單詞

丁佩如醫生說，寶寶還小時就可以運用「指物唸名」的方法，也就是指着圖片說明內容給寶寶聽，甚至不用書本都可以進行，例如抱着寶寶跟他說環境中的各項人事物。

另外還有一個很重要的方法且可持續進行很長一段時期的，那就是「對話式共讀」，可運用一些開放式問句，並觀察孩子的反應做出適當回應，例如指着書中的汽車圖片問：「這是甚麼？」若孩子回答：「車車！」可以回應「答對了！這是汽車！」還可以擴展孩子的答案，接着說：「這是一台大台的、黃色的汽車！」並鼓勵他再重複新學到的單詞。孩子坐不住也沒關係，邊玩邊聽都可以，愉快進行就好。

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