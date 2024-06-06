5歲小孩專注力不該僅得5分鐘！沉迷網絡短片3大壞處有礙孩子學習

短影音成為趨勢，是現代人通勤或等人時用來打發時間的娛樂，有時甚至會不小心就花了不少時間在上面。台灣職能治療師黃暐恬表示，短影音不適合小孩觀看，容易造成學習課業下降，影響持續性注意力，因此應限制孩子使用3C產品的時間及內容。



職能治療師黃暐恬在節目《醫師好辣》中表示，短影音對孩子有一定的殺傷力，第一點，大人平常在看時大腦會偷懶，但孩子也在看會造成他的大腦也在偷懶，由於影片都很短只有1分鐘，因此會影響到孩子的持續性注意力。持續性注意力的參考公式是「年齡x3=分鐘數」，例如：3歲小孩乘以3，至少可以撐到9分鐘，5歲則是有15分鐘，但是短影音只有１分鐘，遠弱於他年齡會有的注意力長度，因此孩子會變得很難維持注意力。

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第二點，短影音為吸引眼球、譁眾取寵因此內容強度很強，容易抓住孩子的注意力，所以孩子在看課本那種較無聊的內容時，就很難維持注意力，因為強度很弱，若有個強度比較強的，例如：外面有個人走來走去發出聲音，孩子的注意力就會被帶走，造成選擇性注意力很差，很難對抗干擾、很容易分心。

第三點，會影響閱讀，短影音把重點都抓好了，看文章和長影片還要擷取裏面的重點，但短影音都不用了，所以會影響到孩子讀文章的能力，進而影響到學業。

黃暐恬表示，曾遇過一位案例是小學一年級的孩子，他非常聰明已經會三年級的課程，但作業常常寫不完、上課也坐不住，因此家長才帶他來評估諮詢，後來評估發現，他只要有一點聲音就會分心，例如：冷氣啟動或外面電梯叮一聲就會分心，注意力一直分散且只能撐5分鐘，可是他已經6歲了，注意力至少要18分鐘，所以他事情就一直無法做完。

爸爸本以為是孩子不用心，後來才發現是注意力問題，並表示孩子最近很喜歡看短影音。黃暐恬建議，孩子在3、4歲以上3C時間要控制在30分鐘內，若是大一點的孩子，這週末還可以多個30分鐘至1小時，但是也要注意他看的內容，可以約定5~10分鐘或盡量不要看。訓練孩子控制自己的時間，例如：若今天偷多看5分鐘，這個禮拜每天看3C的時間就少5分鐘，如果更嚴重就一個月都少10分鐘，因此孩子們偷偷看短影音，家長都要特別注意。

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