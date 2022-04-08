海洋公園復活節推線上互動課程　Google夥陳葒校長倡小朋友學編程

因應疫情，全港中小學、幼稚園學生都在享受早來的暑假。不過，即使不能上學，在家抗疫也能愉快學習，毫不浪費假期。海洋公園在復活節推出遙距體驗課程，小朋友可以一邊玩即時互動遊戲，一邊學習英語等知識。而陳校長補習天地亦成立「香港自學網」，與Google合作推出一系列免費的推出《Google 智慧數碼城市課程系列》課程，讓學生按興趣學習編程，甚至是數碼營銷等知識，裝備自己迎接數碼未來。



海洋公園免費遙距互動課程

今個復活節假期，海洋公園將園內景點「探索號 R」帶到小朋友家中，透過一系列免費的Zoom互動課程，帶領留家抗疫的小朋友於展館內盡情探索。參加者更有機會贏得「探索號 R」的門票，於公園重新開放後延續愉快學習旅程。

海洋公園教育大使將於4月15日至16日期間，帶領二至八歲小朋友遙距遊歷多媒體互動體驗館「探索號 R」。節目有3個，在4月8日起開始報名。

「英語故事時間──大自然忍者」

對象：2至3歲幼童（每節2000人）

內容：外籍導師會以英語帶領大家一同進入故事世界，一起活動身體放放電。導師更會利用「探索號 R」館內設施，透過故事講解本地物種香港湍蛙如何利用保護色於湍急溪流間生活，並教導小朋友和家長自製湍蛙玩偶，從中認識牠的特色。

日期及時間：4月15日及16日上午11時半（約半小時）

「小偵探訓練之旅」

對象：4至5歲的小朋友（每節約2000人）

內容：讓小朋友化身成為小偵探，與教育大使一起利用「探索號 R」小紅熊研究台上的AI超級動物身體部件，按照不同動物的特性追蹤各種線索，並透過即時投票決定下一步偵查，一起尋找失落的黃金觀察工具。調查過程中，小偵探會跟隨教育大使於動物展館尋找線索及探望大家掛念已久的動物大使。教育大使更會與小朋友一同做小手工，製作專屬自己的觀察工具，鼓勵大家進一步認識香港大自然。

日期及時間：2022年4月15日及16日上午10時（約半小時）

「漫趣探索行 之 動物知識大聯盟」對象：6至8歲小朋友（每節約2000人）

內容：透過即時投票參與問答遊戲，認識香港生物多樣性，更會以虛擬方式一同抵達「探索號 R」，實時製作AI超級動物，學習多有關動物的知識。

日期及時間：2022年4月15日及16日下午3時（約半小時）

聯乘「香港自學網」:《Google 智慧數碼城市課程系列》

發起非牟利網上自主學習平台「三月百課」，甫推出即廣受家長及學生歡迎。為繼續鼓勵學生的自主自學精神，「三月百課」將正式易名為「香港自學網」並以「面向未來的教育」為宗旨，在 4月14日後繼續推出更多元化、由世界各地的義務老師教授的課堂，鼓勵學生開拓眼界。

(左)《香港自學網》發起人陳葒校長; (右) Google 香港營銷主管丁樂恩。(機構提供圖片)

而Google於4月21日後亦協作推出超過30課由專業導師教授的《Google智慧數碼城市課程系列》，圍繞四大主題包括編程、YouTube 影片、數碼營商和協作工具實用秘技。課堂影片將登陸「香港自學網」及其 YouTube 頻道。請留意「香港自學網」社交平台適時上載的最新課程時間表。

《出口成Code》系列：此系列率先於 4 月推出，適合小一至中六的學生。

與 Google 達人寓學習於遊戲，掌握網絡安全知識，同時學習編程的理論及實踐課程，學生將使用不同的編程工具如 Scratch、 App Inventor 等訓練編程思維，提供基本至進階程度的實踐學習。另外，憑《迷你戰記：動作冒險RPG》獲獎 Google Play 2021 年度最佳獨立製作遊戲的本地應用程式開發商 Minidragon，他們的程式開發員及遊戲設計師將在課堂中分享開發經驗。

《YouTube 爆View有計》系列：此主題將緊接推出，主要教授「講故事」及創作影片技巧、經營頻道心得包括如何分析後台數據調整內容及推廣手法等，人氣 YouTube 創作者包括歡樂馬介休也會現身說法分享創作心得。

《做個數碼領袖》系列：隨著疫情推動世界各地的電商發展，今年稍後推出的這個系列將透過數碼企業家分享，協助大家了解最新的電商趨勢、網店攻略、如何善用大數據分析等，推廣創業家精神及各行各業的數碼化發展。

《學得智Smart》系列：Google 達人將分享如何有效使用網上搜尋、整理資訊、善用網上協作工具實用秘技，讓同學們更有效率地遙距完成功課或專題項目。