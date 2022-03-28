《奇幻魔法屋》獲奧斯卡最佳動畫片獎　導演：不想變成超級英雄片

第94屆奧斯卡已完滿結束，能獲獎的都絕對是值得一看的作品！在眾多電影類別中，最適合「有大有細」家庭觀賞的必定是動畫電影，今屆奧斯卡最佳動畫片獎《奇幻魔法屋》，是套十分正面的動畫，主角Mirabel沒有任何超能力，卻不阻礙她成為家中心目中的「英雄」。



《奇幻魔法屋》Disney+ 正熱播

《奇幻魔法屋》由迪士尼《優獸大都會》金像班底打造新作《奇幻魔法屋》（Encanto），故事講述在哥倫比亞山脈的一個家庭住在魔法屋中，一支奇特的蠟燭付予了特別的祝福給他們，而每位成員都擁有魔法，唯獨主角Mirabel沒有魔法，令她感到傷心。

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該電影早在上年11月25日在香港上映，現時家庭可透過Disney+購買會藉觀看。電影導演Jared Bush表示想在電影中傳遞的信息是：「不想將電影變成超級英雄片，而是希望找到每個人的性格，再發展出個人魔法。」

提名奧斯卡最佳動畫熱門作

另一部獲提名的熱門動畫《一家人大戰機械人》，雖然失落奧斯卡，但早前卻獲得被譽為動畫領域的最高榮譽之一的安妮獎，共奪得8個獎項，包括最佳動畫電影、導演、劇本、配音等獎項，成為大贏家，而投資方更有香港人熟悉的古天樂。

《一家人大戰機械人》講述米契家庭成員如何搗破機械人叛變，引發世界末日，並拯救地球的科幻故事。作品已於Netflix上架，雖最終無緣奧斯卡最佳動畫片獎，但亦是值得一家人找個時間，享受親子時光的電影。

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