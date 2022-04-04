酒店推復活節主題親子Staycation　醫生提醒住酒店要避免咁做⋯

還有兩星期就到復活節假期，近日疫情漸漸緩和，不少爸爸媽媽都想帶小朋友去Staycation放鬆一下，有酒店近日推出復活節主題的親子「宅度假」計劃，除了可以享用復活節主題午餐，亦有房內兒童活動、房內Safari 帳篷等等放電活動。有醫生盤點8大酒店感染高危位，提醒家長帶孩子入住酒店時，也要多加留意，時刻保持衛生意識。



帝京酒店

帝京酒店復活節推出《嚐．樂復活節住宿計劃》及《倍添嚐．樂復活節住宿計劃》兩款住宿計劃，有小朋友的家庭都可以入住。《嚐．樂復活節住宿計劃》包入兩個大人及一位5歲以下同行小童入住帝京酒店客房一晚、花月庭第一時段自助午餐。而《倍添嚐．樂復活節住宿計劃》則包一家四口入住帝京酒店豪華親子客房兩晚，並於客房內享用復活節午餐。

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嚐．樂復活節住宿計劃

有效日期：由2022年4月15日至18日

價目: 每房每晚港幣$1,400起 (須另加一服務費)

住宿優惠詳情:

入住帝京酒店客房一晚

免費享用花月庭第一時段自助午餐(兩位用) (價值港幣$897.6)

一位5歲以下同行小童可免費入住並享用花月庭自助午餐(使用現有床鋪)

客房內免費觀賞任何收費電影頻道

免費使用客房無線及寬頻上網服務

升級優惠:同房登記住客，成人每位另加港幣$360附加費，5歲或以上小童每位另加港幣$260附加費；附加費已包含床費及花月庭第一時段自助午餐 (使用現有床鋪)

倍添嚐．樂復活節住宿計劃

有效日期：由2022年4月15日至18日

價目: 每房港幣$2,350起 (須另加一服務費)

住宿優惠詳情:

入住帝京酒店豪華親子客房兩晚

於客房內享用復活節午餐 (四位用) (價值港幣$1,196.8)

客房內免費觀賞任何收費電影頻道

免費使用客房無線及寬頻上網服務

香港尖沙咀凱悅酒店

香港尖沙咀凱悅酒店夥拍加拿大兒童品牌 MARCUS & MARCUS ，將為入住「食‧住‧賞住宿套餐」的兒童免費提供房內兒童晚市套餐，為家庭住客在住宿期間帶來輕鬆愉快的體驗。每一份晚餐都以 MARCUS & MARCUS 的精美動物餐具盛載，動物餐具系列包括紅色的 Marcus 幼獅、粉紅色的 Pokey 小豬、黃色的 Ollie 小象及紫色的 Willo 小鯨魚。晚市套餐的四款主食選項包括扒火腿芝士三文治、肉醬意粉、炸雞翼及 Beyond Meat 植物肉素芝士漢堡，而甜品可選迷你冬甩或新鮮切片水果。所有套餐均配上炸薯條、牛油粟米及鮮果汁。住宿優惠只需每晚港幣$1,550起。

食‧住‧賞住宿套餐

已登記的客人可享自助早餐

下午1時提早登記入住

客房內享咖啡廳3道菜午市套餐選項，以及咖啡廳3道菜晚市套餐或凱悅軒4道菜晚市套餐。供2位享用 ；同行5歲或以下小童 (1位) 可免費享用 MARCUS & MARCUS 兒童套餐，此兒童套餐只適用於四月份的入住

免費電子禮券可用於K11 Art Mall 購物藝術館之指定商店

免費港幣$200電子禮券可用於K11 MUSEA之指定商店

香港萬麗海景酒店

香港萬麗海景酒店推出了《奇思「味嚐」復活節假期》， 價錢港幣$ 1,700起, 包兩位成人同一位小童嘅復活節烤肉房內晚餐及自助早餐 ，一家大細可以一齊過一個繽紛親子假期。

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奇思「味嚐」復活節假期

入住海景房或園景房一晚

2 名成人和 1 名兒童的室內復活節晚餐套餐

2 名成人和 1 名兒童的每日早餐

香港麗思卡爾頓酒店

麗思卡爾頓酒店推出復活節探奇住宿之旅，一晚$4,350 豪華維港海景客房或以上的房型，包2大1小早餐，3張Sky100 門票，同房內Safari 帳篷。適逢復活節Wise-Kids遊戲室亦回歸，每次入住均可免費預約一節使用 (適合3歲至5歲小童參加)。而連續入住兩晚或以上即可獲得每晚$500 餐飲消費額 (消費額可累積使用)，一家大小在復活節可品嚐酒店不同餐廳的美食。

復活節探奇住宿之旅

入住豪華維港海景客房或以上的房型一晚

2大1小早餐

3張Sky100 門票

房內Safari 帳篷

免費預約復活節Wise-Kids遊戲室一節 (適合3歲至5歲小童參加)

連續入住兩晚或以上即可獲得每晚$500 餐飲消費額 (消費額可累積使用)

按圖即睇8大Staycation感染高危位

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最易忽略門柄

全科醫生鍾偉傑亦曾帶子女到酒店Staycation，他表示，酒店房間內最骯髒的衛生黑點必定是地氈。「一定唔可以俾小朋友赤腳踩地氈，要著襪，最好著埋酒店拖鞋。」

他提醒，電視遙控器、燈掣、馬桶、浴缸也是孩子容易觸碰的衛生黑點，大家最易忽略的是門柄。「酒店房出面個門柄係好污糟，要徹底清潔。」他建議以大張的70%酒精消毒濕紙巾，抹乾淨酒店房間裡裡外外的物件。「帶得佢出去玩，呢啲衛生要做到足。」

謹慎選擇玩樂時段

若家長希望帶小朋友使用酒店的玩樂設施，鍾醫生建議謹慎選擇玩樂時段。「如果酒店有定期消毒，就喺消毒完即刻去玩，唔好等個section差唔多完先去，就會乾淨少少。」

他指，酒店範圍內的公共設施，例如電梯按鈕亦是播毒高危位置，並提醒家長與孩子緊守防疫原則，時刻配戴口罩，清潔雙手，以及與他人保持1.5米社交距離。

孩子勿在地上爬

兒科專科醫生陳欣永表示，雖然酒店房間每天也有專人清潔，但大眾並不知道清潔有多徹底，提醒家長帶孩子入住酒店時，首要留意的是房間的地氈。

「當然佢哋會吸塵，但只係清咗表面嘅污糟嘢。會唔會有人倒瀉咗嘢，或曾嘔吐，又冇透徹清潔乾淨呢？小朋友要避免喺地下爬，同埋坐喺地下玩。最好自備拖鞋，或者用酒店提供嘅即棄拖鞋。」

避免浸浴缸

不少孩子喜歡浸浴，陳醫生指，每天也有不同客人使用酒店的浴缸，因此使用前宜先雙重清潔，消毒及抹乾淨。「最好非必要就唔好喺酒店房浸浴缸，企喺度沖涼會好少少。」

他補充，房間內的電視遙控器、電話、馬桶也是高危位置，使用前宜先消毒。除此之外，家長還要留意熱水壺。「冇人知道上手客人點樣用個熱水壺，會唔會喺入面煮麵。如果帶咗BB，要煲水沖奶，煲多兩次先用個熱水壺，就會好啲。」